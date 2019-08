У Зеленського вирішили започаткувати Офіс навчання і розвитку партії



З 29 липня у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося 4 серпня

У «Слузі народу» вже планують на осінь нові програми

У партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішили започаткувати Офіс навчання і розвитку партії.

Про це повідомила керівник медіаофісу партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

Як зазначила Кравчук, вони вже планують на осінь нові програми.

«Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on (шоу продовжуватиметься - ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми», - написала представник команди Зеленського.

Нагадаємо, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків»