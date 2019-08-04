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    Суспільство

    У Зеленського вирішили започаткувати Офіс навчання і розвитку партії

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    З 29 липня у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від &laquo;Слуги народу&raquo;, що завершилося 4 серпня - У Зеленського вирішили започаткувати Офіс навчання і розвитку партії
    З 29 липня у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося 4 серпня

    У «Слузі народу» вже планують на осінь нові програми

    У партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» вирішили започаткувати Офіс навчання і розвитку партії.

    Про це повідомила керівник медіаофісу партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук у Facebook.

    Як зазначила Кравчук, вони вже планують на осінь нові програми.

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    «Трускавецький інтенсив для депутатів завершений, але show will go on (шоу продовжуватиметься - ред.) - ми започатковуємо Офіс навчання і розвитку партії і вже плануємо на осінь нові програми», - написала представник команди Зеленського.

    Нагадаємо, 28 липня в елітний отель Ryxos Prykarpattya  з’їхались майбутні депутати від «Слуги народу» на тижневий тренінг. А вже у вівторок журналістам, які приїхали спеціально до Трускавця, дозволили бути присутніми на початку тренінгу, але після перерви їх не впустили до залу.

    Раніше повідомлялося, що з понеділка, 29 липня, у Трускавці проходило навчання для обраних депутатів від «Слуги народу», що завершилося у неділю, 4 серпня.

    У суботу, 3 серпня, з ними провів закриту зустріч президент Володимир Зеленський. Він попередив «слуг народу» про неприпустимість пропусків Ради і «договорняків»

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