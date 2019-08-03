Один голос обійшовся «Факелу» в 359 грн, «Слузі Народу» - в 19 грн, - КВУ



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Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність»

Комітет виборців України порахував, у яку суму партіям обійшовся один голос на виборах до Верховної Ради.

Як повідомили в КВУ, організація співставила офіційно витрачені партіями кошти на передвиборчу кампанію та кількість голосів на їхню підтримку. Також враховувалися гроші, внесені у ЦВК як застава.

Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність». Так, ВО «Факел» внесла заставу у 4,1 мільйони гривень та витратила на агітацію 2,4 мільйони. Загалом політсила отримала 7 739 голосів, тобто один голос обійшовся у 861 гривню.

Партія «Незалежність» загалом витратила 6,4 мільйони та отримала 7 970 голосів. Один голос коштував 809 гривень.

Найменше на один голос витратив переможець виборів — партія «Слуга народу» — 118,8 мільйони гривень витрат на 6 307 792 голоси. Ціна голосу — лише 19 грн. На другому місці «Партія Шарія» — 26 гривень.

Загалом рейтинг партій за цим показником виглядає так:

ВО «Факел» — ціна голосу 861 грн. «Незалежність» — 809 грн. «Самопоміч» — 359 грн. Аграрна партія України — 334 грн. «Соціальна справедливість» — 331 грн. «Патріот» — 272 грн. «Українська стратегія Гройсмана» — 265 грн. «Сила права» — 235 грн. «Опозиційний блок» — 214 грн. «Радикальна партія Олега Ляшка» — 198 грн. «Громадянська позиція» — 195 грн. «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» — 158 грн. «Сила Людей» — 149 грн. «Голос» — 129 грн. ВО «Свобода» — 90 грн. «Європейська Солідарність» — 88 грн. ВО «Батьківщина» — 76 грн. «Сила і честь» — 56 грн. «Партія Зелених України» — 44 грн. «Опозиційна платформа «За життя» — 34 грн. «Партія Шарія» — 26 грн. «Слуга Народу» — 19 грн

Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.

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