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    Один голос обійшовся «Факелу» в 359 грн, «Слузі Народу» - в 19 грн, - КВУ

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    Один голос обійшовся «Факелу» в 359 грн, «Слузі Народу» - в 19 грн, - КВУ

    Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність»

    Комітет виборців України порахував, у яку суму партіям обійшовся один голос на виборах до Верховної Ради.

    Як повідомили в КВУ, організація співставила офіційно витрачені партіями кошти на передвиборчу кампанію та кількість голосів на їхню підтримку. Також враховувалися гроші, внесені у ЦВК як застава.

    Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність». Так, ВО «Факел» внесла заставу у 4,1 мільйони гривень та витратила на агітацію 2,4 мільйони. Загалом політсила отримала 7 739 голосів, тобто один голос обійшовся у 861 гривню.

    Партія «Незалежність» загалом витратила 6,4 мільйони та отримала 7 970 голосів. Один голос коштував 809 гривень.

    Найменше на один голос витратив переможець виборів — партія «Слуга народу» — 118,8 мільйони гривень витрат на 6 307 792 голоси. Ціна голосу — лише 19 грн. На другому місці «Партія Шарія» — 26 гривень.

    Загалом рейтинг партій за цим показником виглядає так:

    1. ВО «Факел» — ціна голосу 861 грн.
    2. «Незалежність» — 809 грн.
    3. «Самопоміч» — 359 грн.
    4. Аграрна партія України — 334 грн.
    5. «Соціальна справедливість» — 331 грн.
    6. «Патріот» — 272 грн.
    7. «Українська стратегія Гройсмана» — 265 грн.
    8. «Сила права» — 235 грн.
    9. «Опозиційний блок» — 214 грн.
    10. «Радикальна партія Олега Ляшка» — 198 грн.
    11. «Громадянська позиція» — 195 грн.
    12. «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» — 158 грн.
    13. «Сила Людей» — 149 грн.
    14. «Голос» — 129 грн.
    15. ВО «Свобода» — 90 грн.
    16. «Європейська Солідарність» — 88 грн.
    17. ВО «Батьківщина» — 76 грн.
    18. «Сила і честь» — 56 грн.
    19. «Партія Зелених України» — 44 грн.
    20. «Опозиційна платформа «За життя» — 34 грн.
    21. «Партія Шарія» — 26 грн.
    22. «Слуга Народу» — 19 грн
    Нагадаємо, Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 нардепа.

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