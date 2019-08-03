Один голос обійшовся «Факелу» в 359 грн, «Слузі Народу» - в 19 грн, - КВУ
Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність»
Комітет виборців України порахував, у яку суму партіям обійшовся один голос на виборах до Верховної Ради.
Як повідомили в КВУ, організація співставила офіційно витрачені партіями кошти на передвиборчу кампанію та кількість голосів на їхню підтримку. Також враховувалися гроші, внесені у ЦВК як застава.
Найдорожчою стала вартість голосу для політичних партій «Всеукраїнське об’єднання «Факел» і «Незалежність». Так, ВО «Факел» внесла заставу у 4,1 мільйони гривень та витратила на агітацію 2,4 мільйони. Загалом політсила отримала 7 739 голосів, тобто один голос обійшовся у 861 гривню.
Партія «Незалежність» загалом витратила 6,4 мільйони та отримала 7 970 голосів. Один голос коштував 809 гривень.
Найменше на один голос витратив переможець виборів — партія «Слуга народу» — 118,8 мільйони гривень витрат на 6 307 792 голоси. Ціна голосу — лише 19 грн. На другому місці «Партія Шарія» — 26 гривень.
Загалом рейтинг партій за цим показником виглядає так:
- ВО «Факел» — ціна голосу 861 грн.
- «Незалежність» — 809 грн.
- «Самопоміч» — 359 грн.
- Аграрна партія України — 334 грн.
- «Соціальна справедливість» — 331 грн.
- «Патріот» — 272 грн.
- «Українська стратегія Гройсмана» — 265 грн.
- «Сила права» — 235 грн.
- «Опозиційний блок» — 214 грн.
- «Радикальна партія Олега Ляшка» — 198 грн.
- «Громадянська позиція» — 195 грн.
- «Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі» — 158 грн.
- «Сила Людей» — 149 грн.
- «Голос» — 129 грн.
- ВО «Свобода» — 90 грн.
- «Європейська Солідарність» — 88 грн.
- ВО «Батьківщина» — 76 грн.
- «Сила і честь» — 56 грн.
- «Партія Зелених України» — 44 грн.
- «Опозиційна платформа «За життя» — 34 грн.
- «Партія Шарія» — 26 грн.
- «Слуга Народу» — 19 грн
Раніше ЦВК констатувала, що розгляд судових позовів в шести округах може вплинути на визначення підсумків виборів до Верховної Ради.
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