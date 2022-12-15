Заклик до Росії припинити війну: Європейський Союз і НАТО готують спільну заяву

Остаточна версія звернення скоро буде готовою і очікується, що вона буде представлена ​​найближчим часом

Очікується, що після місяців затримок ЄС і НАТО незабаром офіційно виступлять зі спільним закликом до Росії припинити війну та покинути Україну, а також пообіцяти повну підтримку Києву. Про це повідомляє видання Politiko.

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Декларація, яка була частково розглянута джерелом, готувалася понад рік, але затрималася через напруженість між Туреччиною та Кіпром, кажуть дипломати.

Тепер остаточна версія скоро буде готовою і очікується, що вона буде представлена ​​найближчим часом, можливо, у понеділок чи вівторок, або взагалі на початку 2023 року.

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Видання зазначає, що текст майже нічим не примітний, але його публікація буде значним дипломатичним досягненням, враховуючи місяці, які знадобилися для погодження документу.

Спочатку очікувалося, що документ буде підписано на саміті НАТО в Мадриді в червні минулого року.

Текст був узгоджений головним чином між офісом президента Європейської ради Шарля Мішеля та НАТО.

Раніше повідомлялось, що посли ЄС знову не погодили дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Переговори триватимуть у четвер, 15 грудня.

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