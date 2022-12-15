Британський адмірал пояснив, чому війна стає важчою для Росії

Адмірал Тоні Радакін «У Москві гола шафа», тоді як понад 50 союзників підтримують Київ»

Росія вже зазнала невдачі у війні проти України, але чим далі, тим лише гірше буде для Москви. Вона продовжуватиме програвати у всіх своїх військових цілях. Про це заявив глава комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, якого цитує Financial Times.

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За його словами, вичерпання боєприпасів у росіян зменшує їх здатність проводити успішні наземні наступи. «Росія програє, вільний світ виграє, а війна в Україні стане лише важчою для сил Москви, оскільки їм не вистачає боєприпасів...РФ зазнала поразки і зазнає поразки у всіх своїх військових цілях», – заявив Радакін.

Він також зазначив, що «у Москві гола шафа», тоді як понад 50 союзників підтримують Київ коштами та озброєнням з усією політичною рішучістю.

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При цьому британський адмірал наголосив, хорошою новиною є колективна відповідь Заходу на російську загрозу. «Це принесло справжню перемогу в нашій досяжності та надіслало потужне повідомлення іншим авторитарним державам. Погана новина ж полягає в тому, що протистояння цим загрозам потребує додаткових інвестицій»,– додав Радакін.

Нагадаємо, триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.