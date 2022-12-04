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Скільки росіян підтримують війну проти України – опитування

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скільки росіян підтримують війну проти України – опитування
53% вважають за необхідне, аби Росія розпочала мирні переговори
фото з відкритих джерел

74% росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні

Громадяни Російської Федерації все ще підтримують військові дії проти України, попри зростання втоми від війни за останні шість місяців.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) із посиланням на дані незалежної російської соціологічної організації «Левада-центр».

Згідно з даними опитування, опублікованого 2 грудня, 74% росіян підтримують дії російських військ у війні в Україні. З них 42% респондентів «рішуче підтримують» і 32% «імовірніше підтримують» дії окупантів.

Водночас опитування показало, що лише 41% респондентів виступають за те, щоб Росія продовжувала військові дії в Україні, тоді як 53% вважають за необхідне, аби Росія розпочала мирні переговори.

Менша, але все ще значна частка російських громадян підтримує – і навіть з ентузіазмом – продовження війни в Україні, попри військові невдачі Росії.

«Бойовий дух Росії та політична підтримка війни, ймовірно, погіршаться з часом, якщо поточні тенденції збережуться», – припускають в ISW.

Там пояснюють, що чим довше війна буде призводити до втрат росіян, а українські сили завойовуватимуть позиції, тим більше соціально-політична динаміка, ймовірно, продовжуватиме обертатися проти Кремля.

«Оперативна пауза під приводом мирних переговорів могла б послабити зростання політичного тиску на Кремль і дозволити Росії відновити свої сили для подальших поновлених наступальних операцій», – зауважили в Інституті.

Скільки росіян підтримують війну проти України – опитування фото 1

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що російський диктатор Володимир Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

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Теги: соцопитування Україна росія війна

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