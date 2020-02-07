Чому в Карпатах нема снігу? Синоптики озвучили невтішний прогноз



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Підвищення температури сприятиме зменшенню кількості днів з нормальним сніговим покривом навіть у Карпатах, - метеоролог

«Тенденція до підвищення температури – фіксується і в горах», - Микола Кульбіда

Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що загальне підвищення температури повітря на планеті може зробити сніг та мороз дивиною і для Карпат. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».

За словами Кульбіди, певні проблеми зі снігом в Карпатах були і цього зимового сезону, «його було явно недостатньо».

«Там, де можна було вирішити цю проблему штучно, її вирішували, а от за останні дні у Карпатах випала велика кількість снігу, тож всі охочі можуть поїхати в гори», - зауважив метеоролог.

Хоча надалі, головний синоптик України обіцяє, що підвищення температури, звичайно, сприятиме зменшенню кількості днів з нормальним сніговим покривом навіть у Карпатах. «У горах також відбуватиметься підвищення температури», - підтвердив керівник Українського гідрометцентру.

Нагадаємо, 2 лютого у столиці був зафіксований температурний рекорд — 10,7 градусів тепла, а вже за кілька днів маємо мороз і сніг.

До відома, на сайті Українського Гідрометцентру метеорологи інформують, що вже з неділі, 9 лютого, температура повітря почне підвищуватися. Вдень очікується до +3+5 градусів. Надалі синоптики прогнозують вдень знову ж плюсову температуру, а також опади у вигляді дощу та снігу.

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