Лютий у Києві встановив перший температурний рекорд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У неділю кияни відчули могутній подих наступної весни

У неділю, 2 лютого, у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,7°С, що на 1,4°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 2002 році.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані спостережень своєї метеостанції.

«Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 2 лютого досягла +7,9°С, що на 1,6°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався теж з 2002 року», - додали кліматологи.

Вони зазначили, що за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі кінця першої декади квітня.

Як повідомляв Укргідрометцентр, 3 лютого у Києві та області вночі буде без істотних опадів, вдень очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с. Вночі у столиці буде 3°-5° тепла, вдень 5°-7°; по області вночі прогнозують 1°-6° тепла, вдень 3°-8° вище нуля.

Раніше синоптики повідомили, що погода у лютому 2020 року буде аномально теплою, без лютих морозів і снігопадів. Проте українцям часто докучатимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура повітря по Україні коливатиметься у межах 0-3 градусів морозу, а на Півдні, Закарпатті та Прикарпатті – 0+3 градусів тепла.