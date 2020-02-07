Вчені виявили найбезпечніші місця в містах
У великих містах повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг, - вчені
Американські науковці під час дослідження з'ясували, що найчистіше повітря у мегаполісах із щільною забудовою на дахах будівель з підвітряного боку.
Зазначається, що для експерименту дослідники створили аеродинамічну установку, що моделює повітряний потік.
Для створення перешкод, які заважають вітру на низькій висоті і створюють турбулентність (дерева і будівлі), вчені скористалися картоном і деталями дитячого пластикового конструктора. Як джерело забруднення був використаний ультразвуковий зволожувач, оскільки тверді частинки в повітрі часто вкриваються краплями води.
Отримана під час експерименту інформація була використана для розробки комп'ютерної моделі.
З'ясувалося, що найменші концентрації брудних частинок були присутні на дахах будівель і на фасадах з підвітряного боку.
Це допоможе розробити нові правила безпеки для пішоходів під час аварійних викидів забруднюючих речовин - очевидно, що повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг.