Вчені виявили найбезпечніші місця в містах



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У великих містах повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг, - вчені

Американські науковці під час дослідження з'ясували, що найчистіше повітря у мегаполісах із щільною забудовою на дахах будівель з підвітряного боку.

Зазначається, що для експерименту дослідники створили аеродинамічну установку, що моделює повітряний потік.

Для створення перешкод, які заважають вітру на низькій висоті і створюють турбулентність (дерева і будівлі), вчені скористалися картоном і деталями дитячого пластикового конструктора. Як джерело забруднення був використаний ультразвуковий зволожувач, оскільки тверді частинки в повітрі часто вкриваються краплями води.

Отримана під час експерименту інформація була використана для розробки комп'ютерної моделі.

З'ясувалося, що найменші концентрації брудних частинок були присутні на дахах будівель і на фасадах з підвітряного боку.

Це допоможе розробити нові правила безпеки для пішоходів під час аварійних викидів забруднюючих речовин - очевидно, що повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг.