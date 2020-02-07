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    Здоров'я

    Вчені виявили найбезпечніші місця в містах

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    Вчені виявили найбезпечніші місця в містах

    У великих містах повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг, - вчені

    Американські науковці під час дослідження з'ясували, що найчистіше повітря у мегаполісах із щільною забудовою на дахах будівель з підвітряного боку.

    Зазначається, що для експерименту дослідники створили аеродинамічну установку, що моделює повітряний потік.

    Для створення перешкод, які заважають вітру на низькій висоті і створюють турбулентність (дерева і будівлі), вчені скористалися картоном і деталями дитячого пластикового конструктора. Як джерело забруднення був використаний ультразвуковий зволожувач, оскільки тверді частинки в повітрі часто вкриваються краплями води.

    Отримана під час експерименту інформація була використана для розробки комп'ютерної моделі.

    З'ясувалося, що найменші концентрації брудних частинок були присутні на дахах будівель і на фасадах з підвітряного боку.

    Це допоможе розробити нові правила безпеки для пішоходів під час аварійних викидів забруднюючих речовин - очевидно, що повітрозабірники слід встановлювати на дахах будівель далеко від вуличних доріг.

    здоров'я повітря правила безпеки
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