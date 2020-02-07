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    Сніг і температура до -7: прогноз погоди в Україні на п'ятницю

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    У Києві сьогодні очікується невеликий сніг, температура вдень 3-5&deg; морозу - Сніг і температура до -7: прогноз погоди в Україні на п'ятницю
    У Києві сьогодні очікується невеликий сніг, температура вдень 3-5° морозу

    7 лютого лише у більшості західних областей без істотних опадів

    У п'ятницю, 7 лютого, синоптики прогнозують в Україні сніг, на дорогах ожеледицю, температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «Невеликий, вночі у Карпатському регіоні та в Приазов'ї помірний (на Закарпатті місцями значний) сніг, лише вдень у більшості західних областей без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу; на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла», - йдеться у повідомленні.

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    У Києві сьогодні очікується невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 6-8°, вдень 3-5° морозу.

    Нагадаємо, вчора негода залишила без світла близько 600 населених пунктів в Україні

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна снігопад вітер
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