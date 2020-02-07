За добу на столичні дороги комунальники висипали понад 900 тонн солі (відео)



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Вночі на дорогах столиці працювало майже 300 одиниць спецтехніки

Впродовж ночі і вранці 7 лютого на дорогах Києва працює 278 одиниць снігоприбиральної техніки.

Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Вузькі тротуари, зупинки громадського транспорту, сходи очищають та посипають протиожеледними засобами 195 дорожників у складі 32 груп з ручного прибирання.

«Вночі температура з 0 опустились до -7. Щоб не допустити утворення ожеледиці за минулу добу використали 944 тонни солі», - повідомили автодорівці.

Як тривала робота вночі, дивіться відео:

Раніше автодорівці повідомили, що обробляють дорожнє покриття протиожеледними матеріалами.

Як повідомлялося, у Києві у п’ятницю буде морозно. Вдень 7 лютого очікується до -3 градусів. На дорогах ожеледиця. Суттєві опади у Києві не очікуються, проте вдень може пролітати невеликий сніг.

Протягом доби 7 лютого у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий)