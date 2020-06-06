Цукерберг пообіцяв покращити контент у Facebook



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Цукерберг заявив, що Facebook поліпшить контент

Марк Цукерберг заявив про необхідність протистояти расовій дискримінації

Глава корпорації Facebook Марк Цукерберг повідомив, що соціальна мережа має намір поліпшити політику в галузі контенту, а також підготувати продукти для протистояння расової дискримінації.про це повідомляє Голос Америки.

Глава Facebook відреагував на невдоволення частини співробітників компанії його реакцією на суперечливі заяви президента Дональда Трампа, зокрема, на слова: «коли стається пограбування – починається стрілянина», які він відмовився їх видалити.

Цукерберг опублікував в Facebook меморандум про плани подальшого розвитку. Звертаючись до чорних американцям, він написав: «Я з вами. Ваші життя мають значення. Життя чорних мають значення».

Нагадаємо, раніше повідомляли, що глава Facebook Марк Цукерберг залишив пост Дональда Трампа про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави». Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії. Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.