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    Цукерберг придбає обладнання для виявлення коронавірусу в Каліфорнії

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    Марк Цукерберг - Цукерберг придбає обладнання для виявлення коронавірусу в Каліфорнії
    Марк Цукерберг
    Фото: Reuters

    Компанія фінансує придбання сучасних технологій, які будуть діагностувати коронавірус

    Глава американської компанії Facebook Марк Цукерберг розповів, що допоможе встановити в Каліфорнії обладнання, яке буде виявляти коронавірус у людей.

    Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі.

    За його словами, компанія фінансує придбання сучасних технологій, які будуть діагностувати коронавірус. Завдяки цьому обладнанню в Каліфорнії покращаться можливості з проведення тестів з виявлення нового типу вірусу.

    «Ми фінансуємо придбання схваленого Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів США новітнього обладнання для діагностики COVID-19, яке значно збільшить наявні в зоні затоки Сан-Франциско можливості з проведення тестів і виявлення нових випадків зараження», - пояснив Цукерберг.

    Глава Facebook зазначив, що розраховує за рахунок придбаного устаткування «збільшити в чотири рази в зоні затоки Сан-Франциско можливості з проведення тестів і діагностики».

    За словами Цукерберга, фахівці належної йому і його дружині компанії Chan Zuckerberg Initiative вже співпрацюють з Університетом штату Каліфорнія в Сан-Франциско і Стенфордським університетом з протидії коронавірусу.

    На додаток Цукенберг повідомив, що створені раніше Chan Zuckerberg Initiative програмні засоби і база даних про новий коронавірус вже допомогли фахівцям в Камбоджі та інших країнах.

    За офіційними даними, загальне число тих, що заразилися коронавірусом в світі складає 116 223. При цьому одужали 64 726 осіб, а померли 4 084 хворих.

    США Facebook коронавірус
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