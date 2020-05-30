Цукерберг пояснив, чому Facebook не видалив пост Трампа щодо подій у Міннеаполісі



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Трамп написав у соцмережі: «Ці бандити оскверняють пам'ять Джорджа Флойда. У разі будь-яких складнощів ми візьмемо контроль на себе, але коли починається мародерство — починається стрілянина»

Facebook залишив пост Дональда Трампа про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави»

Глава Facebook Марк Цукерберг залишив пост Дональда Трампа про застосування армії проти мітингувальників, бо «це було попередження про дії держави». Про це Цукерберг написав на своїй сторінці у Facebook.

Глава Facebook вважає, що «відповідальність щодо людей при владі може настати лише тоді, коли їхні слова аналізують відкрито».

Водночас, Цукерберг зазначив, що категорично не погоджується» зі словами Дональда Трампа з приводу подій у Міннеаполісі, де президент США назвав протестувальників «бандитами».

Зокрема, Трамп написав: «Ці бандити оскверняють пам'ять Джорджа Флойда, і я не дозволю відбуватися такому. Я тільки що розмовляв з губернатором штату Тімом Уолзом і сказав йому, що військові в його розпорядженні. У разі будь-яких складнощів ми візьмемо контроль на себе, але коли починається мародерство — починається стрілянина».

Остання фраза має історичне расистське підґрунтя: в 1967 році її використав глава поліції Маямі Волтер Гедлі, виправдовуючи застосування сили проти чорношкірих американців.

Водночас Цукерберг розкритикував Twitter, який прибрав аналогічний пост Трампа через дві години після його публікації як такий, що «прославляє насилля».

«На відміну від Twitter, ми не розміщуємо попередження перед постами щодо того, що вони можуть підбурювати до насильства, бо вважаємо, що якщо пост підбурює до насильства, його треба прибирати незалежно від його новинної цінності, навіть якщо його опублікував політик», — написав глава Facebook.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп направив у Міннеаполіс понад 500 солдатів Національної гвардії.

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей заявив, що четверо поліцейських, причетних до інциденту, були звільнені. Це не перший випадок масових заворушень у США внаслідок жорстких дій поліції щодо афроамериканців.

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