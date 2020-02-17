Цукерберг заявив, що Facebook щодня видаляє мільйон фейкових акаунтів



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Голова корпорації Facebook Марк Цукерберг Фото: AFP

Модератори компанії вже неодноразово видаляли сотні акаунтів, які пов’язували з російським так званим «Агентством інтернет-досліджень»

Голова корпорації Facebook Марк Цукерберг заявив, що адміністратори соціальної мережі щодня видаляють близько мільйона фейкових акаунтів, частина з яких пов’язані з політичними кампаніями різних урядів.

Про це він заявив у своїй промові на міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені.

«Зараз ми видаляємо понад мільйон фальшивих акаунтів в день. Переважну більшість з них виявляють протягом декількох хвилин після реєстрації. Велика частина з них не пов’язана з державними суб’єктами, які намагаються вплинути на вибори. Вони є комбінацією спамерів і людей, які намагаються робити різні речі. Але, безумовно, деякі з них – частина кампаній урядів», – сказав Цукерберг.

За його словами, Facebook довелося поміняти алгоритми і політику відстеження активності користувачів після скандалу з виборами в США 2016 року. Тоді Росію звинувачували у веденні інформаційної кампанії, в тому числі і в фейсбуці, яка, імовірно, допомогла Дональду Трампу перемогти на президентських виборах. Після цього Цукерберга викликали в Конгрес для надання свідчень.

За словами представника компанії, Facebook «не хоче, щоб його сервіси використовувалися для маніпулювання людьми»

«Після «брекзиту» і виборів в США 2016 року, коли ми і, чесно кажучи, всі інтернет-компанії не відразу зрозуміли, які інформаційні кампанії вели Росія та інші країни в інтернеті, після тих виборів 2016 року, ми дійсно подивилися на це і сказали: «Добре, ситуація з безпекою, з якою ми стикаємося, це не просто традиційні хакерські атаки, з якими ми мали справу раніше. Зараз подібні скоординовані інформаційні кампанії стануть більш важливою частиною сфери. Так що нам потрібно переконатися, що ми зможемо запобігти цьому в майбутньому», – розповів Цукерберг.

З 2016 року Facebook змінив рекламну політику. Кожен рекламодавець, який хоче займатися політичною рекламою, повинен отримати дозвіл і підтвердити свої особисті дані та своє місце розташування. Така політика компанії передбачає, що реклама чітко позначається в стрічці, а користувачі бачать, хто за неї заплатив.

Модератори компанії вже неодноразово видаляли сотні акаунтів, які пов’язували з російським так званим «Агентством інтернет-досліджень» («фабрикою тролів»). Саме його діяльність розслідують в США в рамках кримінальної справи про втручання у виборчий процес. Росія будь-яке втручання заперечує.

Джерело: Радіо Свобода