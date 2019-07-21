ЦВК оприлюднила перші дані про явку виборців



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Із оприлюднених даних найвища явка зафіксована в Луганській області (25.58%), найнижча – у Закарпатській (7.06%)

За даними зі 166 округів явка становить 18,97%

За даними зі 166 виборчих округів явка виборців на дострокових виборах до Верховної Ради на 13.00 становить 18.97.

Відповідні дані оприлюднено на сайті ЦВК.

Із оприлюднених даних найвища явка зафіксована в Луганській області (25.58%), найнижча – у Закарпатській (7.06%).

Всього на виборах в Україні утворено 199 округів.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

У Києві о 8:00 відкрилися всі виборчі дільниці.