Вибори в Раду: голосування стартувало за кордоном
Вибори розпочалися на закордонній виборчій дільниці в АвстраліїУ ніч з суботи на неділю, 21 липня, голосування на позачергових парламентських виборах стартувало за кордоном.
Виборчу дільницю, створену при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрили о 8:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом 21 липня).
Голосування на ній триватиме до 20:00 (13:00 за київським часом 21 липня).
Варто зазначити, що завершувати голосування за кордоном на виборах у Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня.
Нагадаємо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.