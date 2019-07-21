Вибори в Раду: голосування стартувало за кордоном



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Вибори розпочалися на закордонній виборчій дільниці в Австралії

У ніч з суботи на неділю, 21 липня, голосування на позачергових парламентських виборах стартувало за кордоном.

Виборчу дільницю, створену при посольстві України в столиці Австралії Канберрі, відкрили о 8:00 за місцевим часом (01:00 за київським часом 21 липня).

Голосування на ній триватиме до 20:00 (13:00 за київським часом 21 липня).

Варто зазначити, що завершувати голосування за кордоном на виборах у Раду буде ділянка в Сан-Франциско о 6:00 ранку за київським часом 22 липня.

Нагадаємо, на закордонних виборчих дільницях голосування проводиться з 8:00 до 20:00 за місцевим часом країни, де проходить голосування.