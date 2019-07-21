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    У Києві відкрилися всі виборчі дільниці

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    У Києві відкрилися всі виборчі дільниці

    Голосування на дільницях відбувається у штатному режимі

    Сьогодні, 21 липня, у Києві дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний.

    «Станом на 08:00 у Києві запрацювали усі виборчі дільниці. Наразі голосування відбувається у штатному режимі, громадяни продовжують волевиявлення на позачергових виборах народних депутатів України»,- сказав він.

    Загуменний також нагадав, що 36 тисяч громадян змінили місце голосування, виявивши бажання реалізувати своє конституційне право на цих виборах саме у столиці.

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    Забезпечення громадського порядку та безпеки виборців і членів виборчих комісій здійснюють співробітники Головного управління Національної поліції у Києві, співробітники ДСНС України.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

    Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.

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