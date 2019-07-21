У Києві відкрилися всі виборчі дільниці



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Голосування на дільницях відбувається у штатному режимі

Сьогодні, 21 липня, у Києві дільничні виборчі комісії працюють у штатному режимі. Про це повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Дмитро Загуменний.

«Станом на 08:00 у Києві запрацювали усі виборчі дільниці. Наразі голосування відбувається у штатному режимі, громадяни продовжують волевиявлення на позачергових виборах народних депутатів України»,- сказав він.

Загуменний також нагадав, що 36 тисяч громадян змінили місце голосування, виявивши бажання реалізувати своє конституційне право на цих виборах саме у столиці.

Забезпечення громадського порядку та безпеки виборців і членів виборчих комісій здійснюють співробітники Головного управління Національної поліції у Києві, співробітники ДСНС України.

Нагадаємо, сьогодні в Україні розпочалися позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працюватимуть до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

Першими в світі почали голосувати українці в Австралії. Там виборча дільниця відчинилася о першій годині ночі за київським часом.

Раніше повідомлялося, що у місті Бахмут Донецької області на 624 ДВК було зафіксовано спробу фальсифікації результатів виборів: члени комісії підписали незаповнені бланки протоколів.