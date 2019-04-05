ЦВК прийняла від окружних виборчих комісій всі оригінали протоколів з мокрими печатками



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Результати першого туру виборів - 2019 зможуть оголосити вже 7 березня - ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) 5 квітня прийняла від окружних виборчих комісій (ОВК) всі оригінали протоколів про результати голосування з мокрими печатками і перейшла до прийняття уточнених протоколів. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, повідомляє РБК-Україна.

«Це останній територіальний виборчий округ. Остання комісія, яка надала нам протоколи. На зараз ми очікуємо тільки уточнені протоколи», - повідомила Сліпачук.

Зазначимо, що результати першого туру виборів - 2019 зможуть оголосити вже 7 березня - післязавтра. Зокрема, у комісії сподіваються зробити всі необхідні процедури протягом суботи для того, щоб у неділю оголосити результати виборів.

Нагадаємо, ЦВК сьогодні прийняла протоколи ще дев’яти окружних виборчих комісій. Всього станом на 5 квітня прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій зі 197 територіальних виборчих округів.

Як повідомили, в МВС заявили, що у перебігу першого туру виборів президента було зафіксовано випадки, коли на сусідніх виборчих дільницях різниця у кількості голосів за певного кандидата виявлялася несподівано значною.