МВС: під час першого туру виборів виявлено «аномальні дільниці»



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У МВС побачили за результами голосування так звані аномальні дільниці

За словами Авакова, перший тур виборів пройшов «гарно, але могло б бути і краще»

У перебігу першого туру виборів президента було зафіксовано випадки, коли на сусідніх виборчих дільницях різниця у кількості голосів за певного кандидата виявлялася несподівано значною.

Про це в ефірі програми «Право на владу» розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми бачимо зараз по результатах голосування так звані аномальні дільниці, коли б здавалося, дві дільниці двері в двері, за 20 метрів одна від одної, а різниця на них за одного з кандидатів, наприклад, 30%», - сказав Аваков.

Відповідаючи на запитання, чи схопили когось за руку, він відповів: «Звісно».

«І ось з одного боку я кажу, що вибори у нас пройшли спокійно і нормально. А з другого боку, в день голосування - орієнтовно 60 кримінальних проваджень, з них 42 - це купівля голосів», - уточнив міністр.

За його словами, перший тур виборів пройшов «гарно, але могло б бути і краще».

«Ми мали дуже хороший день голосування, дуже спокійний і дуже чіткий, без якихось кричущих порушень… У мене така двоїста ситуація: з одного боку, ми гарно провели вибори, і дякую всім, хто брав участь, з іншого боку - ми цю планку вже взяли, є новий стандарт, давайте підійматися до кращого», - наголосив Аваков.

Глава МВС також вважає, що головний ризик другого туру виборів вже пройдено

Раніше Аваков прогнозував наростання політичних сутичок з наближенням другого туру виборів.

Також Аваков заявив, що перший тур виборів на пост президента України відбувся абсолютно демократично.

Напередодні очільник МВС повідомив, що до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему.

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Джерело: Укрінформ