В НСК «Олімпійський» заявили, що «рішення про дебати за ЦВК»



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3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком

У стадіону є всі можливості для проведення дебатів, повідомило керівництво НСК «Олімпійський»

НСК «Олімпійський» може провести дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

Про це 5 квітня журналістам повідомив заступник генерального директора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов.

«У стадіону є всі можливості для проведення дебатів», - підкреслив Анісімов.

При цьому він зауважив, що «але рішення, де проводити (дебати. – ред.), залежить від ЦВК».

Нагадаємо, 3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.

Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.