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    В НСК «Олімпійський» заявили, що «рішення про дебати за ЦВК»

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    <p>3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком</p> - В НСК «Олімпійський» заявили, що «рішення про дебати за ЦВК»

    3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком

    У стадіону є всі можливості для проведення дебатів, повідомило керівництво НСК «Олімпійський»

    НСК «Олімпійський» може провести дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.

    Про це 5 квітня журналістам повідомив заступник генерального директора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов.

    «У стадіону є всі можливості для проведення дебатів», - підкреслив Анісімов.

    При цьому він зауважив, що «але рішення, де проводити (дебати. – ред.), залежить від ЦВК».

    Нагадаємо, 3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».

    Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.

    Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти. 

    Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.

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