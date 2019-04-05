В НСК «Олімпійський» заявили, що «рішення про дебати за ЦВК»
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3 квітня Зеленський заявив, що планує влаштувати дебати на стадіоні з Порошенком
У стадіону є всі можливості для проведення дебатів, повідомило керівництво НСК «Олімпійський»
НСК «Олімпійський» може провести дебати між кандидатами у президенти Петром Порошенком та Володимиром Зеленським.
Про це 5 квітня журналістам повідомив заступник генерального директора НСК «Олімпійський» Віктор Анісімов.
«У стадіону є всі можливості для проведення дебатів», - підкреслив Анісімов.
При цьому він зауважив, що «але рішення, де проводити (дебати. – ред.), залежить від ЦВК».
Нагадаємо, 3 квітня кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що планує влаштувати шоу-дебати на стадіоні з чинним президентом Петром Порошенком. При чому озвучив кілька своїх умов, зокрема, що захід має пройти на НСК «Олімпійський».
Порошенко погодився на дебати із Зеленським.«Стадіон, так стадіон», сказав він.
Відзначимо, 74% українців цікавлять дебати кандидатів у президенти.
Також глава НСТУ Зураб Аласанія повідомив, що дебати будуть проведені 19 квітня у будь-якому варіанті.