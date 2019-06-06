ЦВК зареєструвала вже 43 кандидати у народні депутати



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Сьогодні на засіданні ЦВК зареєструвала вісім кандидатів

Центральна виборча комісія вже зареєструвала 43 кандидати у народні депутати на позачергові вибори у Верховну Раду 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що сьогодні, 6 червня, відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, що провела голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Як повідомили у прес-службі, до Комісії надійшли заяви громадян України про самовисування разом з іншими документами для реєстрації їх кандидатами у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Розглянувши зазначені документи та встановивши їх відповідність вимогам закону, Комісія зареєструвала 8 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в ОВО у порядку самовисування, а саме: Кравченка А.Ю. – в ОВО № 27, Єфіменка Ф.Є. – в ОВО № 59, Вірастюка Р.Я. – в ОВО № 84, Даниліва І.І. – в ОВО № 86, Дубневича Я.В. – в ОВО № 120, Фурсіна І.Г. – в ОВО № 138, Пєтушкова А.О. – в ОВО № 144, Сандула С.М. – в ОВО № 184.

Таким чином, станом на 6 червня Комісія зареєструвала 43 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

Як повідомили у прес-службі, ЦВК сформувала всі окружні виборчі комісії.