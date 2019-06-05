ЦВК дозволила спостерігати за виборами 163 організаціям



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ЦВК завершила процес надання дозволу громадським організаціям спостерігати за виборами в Раду

Центральна виборча комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів у Раду.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Комісія під час засідання надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 28 громадським організаціям.

Також сьогодні Комісія завершила процес надання дозволу громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Такий дозвіл отримали 163 громадських організацій.

Нагадаємо, позачергові вибори до Верховної Ради були призначені за ініціативи президента на 21 липня.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.

За підрахунками першого заступника глави ради Національного банку України Тимофія Мілованова, розпуск Верховної Ради і позачергові вибори обійдуться платникам податків в $300-400 мільйонів.