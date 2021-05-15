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    День сім’ї, науки та Європи в Україні: яке 15 травня свято, прикмети і заборони

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    Генасамблея ООН у 1993 році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня сім'ї - День сім’ї, науки та Європи в Україні: яке 15 травня свято, прикмети і заборони
    Генасамблея ООН у 1993 році прийняла резолюцію про заснування Міжнародного дня сім'ї
    Фото з відкритих джерел

    Цієї суботи не можна давати гроші в борг

    Сьогодні, 15 травня, православні християни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса (у Святому Хрещенні Романа) і Гліба (у Святому Хрещенні Давида). В Україні в цей день відзначають два свята – День науки і День Європи.

    У світі святкують аж три події – Міжнародний день сім’ї, День астрономії та Міжнародний день клімату.

    Міжнародний день сім’ї

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    Відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/237 в 1993 році.

    Ідея установи даного свята виникла ще в 1989 році, коли бажаючи звернути увагу громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 Міжнародним роком сім'ї, а в 1993 році прийняла резолюцію про заснування сьогоднішнього свята.

    З родини починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Сім'я – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Благополуччя сім'ї – ось мірило розвитку і прогресу країни.

    Встановлення цього дня ставить за мету звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім'ї. А його проведення надає можливість підвищити рівень інформованості в питаннях, що стосуються сімей, і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів, що впливають на стан сімей.

    День астрономії

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    День астрономії (Astronomy Day) відзначається два рази на рік – навесні і восени – всіма любителями і професіоналами однієї з найстаріших наукових дисциплін.

    Старт Дню астрономії було покладено в 1973 році в Каліфорнії. Президент Астрономічної Асоціації Північної Каліфорнії Д.Бергер (Doug Berger) вирішив, що не варто агітувати людей проробляти великі відстані, щоб відвідати дні відкритих дверей знаменитих обсерваторій, замість цього потрібно встановити доступні телескопи в багатолюдних місцях – на вулицях, в торгових центрах, парках.

    На Тижні астрономії і особливо в сам День астрономії тисячі астрономічних клубів, наукових музеїв, обсерваторій, планетаріїв в багатьох країнах проводять безліч цікавих заходів, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості про астрономію і нашого прекрасноого всесвіту.

    Це і публічні лекції знаменитих космонавтів, і телеконференції, і спільні проєкти, і масові покази зоряного неба. У школах проводяться спеціальні заняття з основ астрономії, а на виставках можна продегустувати космічну їжу.

    Міжнародний день клімату

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    15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Установа цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

    Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, робить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.

    Сучасні науки не можуть відповісти на питання, як швидко настане катастрофічна зміна клімату в разі подальшого підвищення температури на Землі. Однак, на думку екологів і метеорологів, відстрочити ці зміни людству цілком під силу.

    Збереження клімату Землі залежить і від кожного жителя планети. Внести свою лепту не так вже й складно. Для цього можна, наприклад, рідше користуватися автомобілем, використовувати в своїй квартирі енергозберігаючі джерела освітлення, брати участь в посадках дерев і захищати зелені насадження. Здавалося б, дрібниці ... Але ці «дрібниці», помножені на населення планети, набувають величезного значення.

    День науки в Україні

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    У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки. Свято встановлене указом президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року. Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України (НАН України), утворена 27 листопада 1918 року. Свого часу вона була однією з найбільших республіканських академій, які працювали в Радянському Союзі. У 1999 році був прийнятий Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність», в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.

    Сьогодні Національна Академія Наук України включає понад 170 наукових установ, в яких працює майже 35 тисяч осіб (загальна чисельність працюючих, з урахуванням організацій дослідно-промислової бази і сфери обслуговування, складає приблизно 43 тисяч чоловік).

    НАН України займається дослідженнями в галузі технічних, природничих, гуманітарних і суспільних наук. У структурних рамках Академії функціонують регіональні наукові центри. Крім того, в Україні діють 1400 науково-дослідних інститутів, понад 300 вищих навчальних закладів.

    За традицією останніх років, в цей день керівництво країни вітає всіх науковців з їх професійним святом.

    День Європи в Україні

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    З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до указу президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. Головною метою даного свята є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського союзу в зв'язку з планами України вступити ЄС.

    Свято в Україні було задумане і як день, коли жителі країни повинні відзначати день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. За традицією останніх років, до цього свята були приурочені різноманітні заходи: презентації європейських країн з виставками і дегустаціями традиційних страв, естрадні концерти за участю українських та європейських виконавців, які проходили на головних площах усіх великих українських міст.

    До речі, в 1887 році на Закарпатті (яке тоді перебувало у складі Австро-Угорщини) на правому березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи.

    Координати цього географічного центру Європи: 47 ° 56'3 "північної широти і 24 ° 11'30" східної довготи.

    Борис і Гліб Сіячі

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    Народне свято Борис і Гліб Сіячі відзначається 15 травня 2021 року (за старим стилем – 2 травня). У православному церковному календарі ця дата присвячується перенесенню святих мощів братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Свято прозвали «сіяч», оскільки на Русі з цього дня починали сіяти гарбуз і огірки.

    Історія

    Борис і Гліб загинули від рук найманців, яких послав старший брат Святополк після смерті їх спільного батька Володимира I. Першим загинув старший з братів, Борис. Його тіло слуги, які скоїли вбивство, таємно доставили в Вишгородський храм Василія Великого. Тіло молодшого брата, якого вбили через місяць, знаходилося непохованим в районі Смоленська.

    Через чотири роки Ярослав Мудрий переміг старшого брата-вбивцю. Той утік до Польщі. Після цього новий князь Київський відшукав останки Гліба, переніс їх в той же храм і поховав поруч з братом Борисом.

    Через деякий час храм згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими. У тому особисто переконався митрополит Іоанн, який відкрив труну. Тіла Бориса і Гліба залишалися цілими, і від них виходили пахощі. На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці. На місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестей перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.

    Традиції та обряди

    З цього дня починає заливатися соловей. У народі кажуть, що таким чином він проводжає весну і зустрічає літо. Люди вірять, що якщо зловити цю птицю з білим пір'ям, то вона принесе родині щастя.

    Торговці просять допомоги у святого Бориса в справах і хорошої виручки. За повір'ям, якщо 15 травня торгівля добре йде, то й весь рік буде вдалим.

    Починається посадка огірків і гарбуза.

    Цілителі і знахарі в цей день лікують нервові розлади.

    День сприятливий для покупки дрібної домашньої живності, поросят і курчат.

    На Бориса і Гліба начальство не може відмовити. Для закріплення успіху перед розмовою варто прочитати спеціальний промову.

    Що не можна робити сьогодні

    • Відмовляти в проханнях.
    • Лаятися.
    • Йти на риболовлю.
    • Пересаджувати кімнатні квіти.
    • Давати гроші в борг.
    • Байдикувати.

    Народні прикмети

    • Якщо весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.
    • На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.
    • На черемшині розпустилася квіти і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.
    • Всю ніч чути солов'я – день буде сонячним.
    • Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.

    Іменини

    У суботу, 15 травня, іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

    Теги: свята наука традиції
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