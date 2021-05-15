День сім’ї, науки та Європи в Україні: яке 15 травня свято, прикмети і заборони

Цієї суботи не можна давати гроші в борг

Сьогодні, 15 травня, православні християни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса (у Святому Хрещенні Романа) і Гліба (у Святому Хрещенні Давида). В Україні в цей день відзначають два свята – День науки і День Європи.

У світі святкують аж три події – Міжнародний день сім’ї, День астрономії та Міжнародний день клімату.

Міжнародний день сім’ї

Відзначається щорічно 15 травня, проголошений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 47/237 в 1993 році.

Ідея установи даного свята виникла ще в 1989 році, коли бажаючи звернути увагу громадськості різних країн на проблеми сім'ї, Генасамблея ООН проголосила 1994 Міжнародним роком сім'ї, а в 1993 році прийняла резолюцію про заснування сьогоднішнього свята.

З родини починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Сім'я – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Благополуччя сім'ї – ось мірило розвитку і прогресу країни.

Встановлення цього дня ставить за мету звернути увагу громадськості країн на численні проблеми сім'ї. А його проведення надає можливість підвищити рівень інформованості в питаннях, що стосуються сімей, і поглибити знання соціально-економічних і демографічних процесів, що впливають на стан сімей.

День астрономії

День астрономії (Astronomy Day) відзначається два рази на рік – навесні і восени – всіма любителями і професіоналами однієї з найстаріших наукових дисциплін.

Старт Дню астрономії було покладено в 1973 році в Каліфорнії. Президент Астрономічної Асоціації Північної Каліфорнії Д.Бергер (Doug Berger) вирішив, що не варто агітувати людей проробляти великі відстані, щоб відвідати дні відкритих дверей знаменитих обсерваторій, замість цього потрібно встановити доступні телескопи в багатолюдних місцях – на вулицях, в торгових центрах, парках.

На Тижні астрономії і особливо в сам День астрономії тисячі астрономічних клубів, наукових музеїв, обсерваторій, планетаріїв в багатьох країнах проводять безліч цікавих заходів, спрямованих на підвищення обізнаності громадськості про астрономію і нашого прекрасноого всесвіту.

Це і публічні лекції знаменитих космонавтів, і телеконференції, і спільні проєкти, і масові покази зоряного неба. У школах проводяться спеціальні заняття з основ астрономії, а на виставках можна продегустувати космічну їжу.

Міжнародний день клімату

15 травня світ відзначає Міжнародний день клімату. Установа цього неофіційного екологічного свята стало відповіддю на заклик метеорологів захищати клімат як важливий ресурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх поколінь.

Збереження клімату – одна з глобальних проблем, які сьогодні стоять перед людством. Глобальне потепління, підвищений вміст озону в атмосферному шарі, природні катаклізми, зміна погодних умов на планеті – все це веде до погіршення клімату Землі і, як наслідок, робить негативний вплив на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, плачевно позначається на стані природних ресурсів і збалансованому розвитку держав.

Сучасні науки не можуть відповісти на питання, як швидко настане катастрофічна зміна клімату в разі подальшого підвищення температури на Землі. Однак, на думку екологів і метеорологів, відстрочити ці зміни людству цілком під силу.

Збереження клімату Землі залежить і від кожного жителя планети. Внести свою лепту не так вже й складно. Для цього можна, наприклад, рідше користуватися автомобілем, використовувати в своїй квартирі енергозберігаючі джерела освітлення, брати участь в посадках дерев і захищати зелені насадження. Здавалося б, дрібниці ... Але ці «дрібниці», помножені на населення планети, набувають величезного значення.

День науки в Україні

У третю суботу травня в Україні відзначається професійне свято працівників науки – День науки. Свято встановлене указом президента № 145/97 від 14 лютого 1997 року. Вищою державною науковою організацією України є Національна академія наук України (НАН України), утворена 27 листопада 1918 року. Свого часу вона була однією з найбільших республіканських академій, які працювали в Радянському Союзі. У 1999 році був прийнятий Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність», в якому були регламентовані основні напрямки функціонування науково-технічної сфери країни.

Сьогодні Національна Академія Наук України включає понад 170 наукових установ, в яких працює майже 35 тисяч осіб (загальна чисельність працюючих, з урахуванням організацій дослідно-промислової бази і сфери обслуговування, складає приблизно 43 тисяч чоловік).

НАН України займається дослідженнями в галузі технічних, природничих, гуманітарних і суспільних наук. У структурних рамках Академії функціонують регіональні наукові центри. Крім того, в Україні діють 1400 науково-дослідних інститутів, понад 300 вищих навчальних закладів.

За традицією останніх років, в цей день керівництво країни вітає всіх науковців з їх професійним святом.

День Європи в Україні

З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначається День Європи відповідно до указу президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. Головною метою даного свята є демонстрація прагнення до зближення з країнами Європейського союзу в зв'язку з планами України вступити ЄС.

Свято в Україні було задумане і як день, коли жителі країни повинні відзначати день спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. За традицією останніх років, до цього свята були приурочені різноманітні заходи: презентації європейських країн з виставками і дегустаціями традиційних страв, естрадні концерти за участю українських та європейських виконавців, які проходили на головних площах усіх великих українських міст.

До речі, в 1887 році на Закарпатті (яке тоді перебувало у складі Австро-Угорщини) на правому березі Тиси було встановлено двометровий геодезичний знак, що позначає географічний центр Європи.

Координати цього географічного центру Європи: 47 ° 56'3 "північної широти і 24 ° 11'30" східної довготи.

Борис і Гліб Сіячі

Народне свято Борис і Гліб Сіячі відзначається 15 травня 2021 року (за старим стилем – 2 травня). У православному церковному календарі ця дата присвячується перенесенню святих мощів братів-великомучеників князів Бориса і Гліба. Свято прозвали «сіяч», оскільки на Русі з цього дня починали сіяти гарбуз і огірки.

Історія

Борис і Гліб загинули від рук найманців, яких послав старший брат Святополк після смерті їх спільного батька Володимира I. Першим загинув старший з братів, Борис. Його тіло слуги, які скоїли вбивство, таємно доставили в Вишгородський храм Василія Великого. Тіло молодшого брата, якого вбили через місяць, знаходилося непохованим в районі Смоленська.

Через чотири роки Ярослав Мудрий переміг старшого брата-вбивцю. Той утік до Польщі. Після цього новий князь Київський відшукав останки Гліба, переніс їх в той же храм і поховав поруч з братом Борисом.

Через деякий час храм згорів, але мощі святих залишилися неушкодженими. У тому особисто переконався митрополит Іоанн, який відкрив труну. Тіла Бориса і Гліба залишалися цілими, і від них виходили пахощі. На час будівництва нового храму мощі страстотерпців перенесли до каплиці. На місці колишньої церкви звели нову, велику п'ятиглаву. З усіма належними почестей перенесли останки великомучеників. Після цього освятили новий храм.

Традиції та обряди

З цього дня починає заливатися соловей. У народі кажуть, що таким чином він проводжає весну і зустрічає літо. Люди вірять, що якщо зловити цю птицю з білим пір'ям, то вона принесе родині щастя.

Торговці просять допомоги у святого Бориса в справах і хорошої виручки. За повір'ям, якщо 15 травня торгівля добре йде, то й весь рік буде вдалим.

Починається посадка огірків і гарбуза.

Цілителі і знахарі в цей день лікують нервові розлади.

День сприятливий для покупки дрібної домашньої живності, поросят і курчат.

На Бориса і Гліба начальство не може відмовити. Для закріплення успіху перед розмовою варто прочитати спеціальний промову.

Що не можна робити сьогодні

Відмовляти в проханнях.

Лаятися.

Йти на риболовлю.

Пересаджувати кімнатні квіти.

Давати гроші в борг.

Байдикувати.

Народні прикмети

Якщо весь день тепло – урожай зернових буде хорошим.

На заході сонце добре видно – влітку буде мало дощів.

На черемшині розпустилася квіти і чути солов'я – слід готуватися до похолодання на 14 днів.

Всю ніч чути солов'я – день буде сонячним.

Якщо почути спів солов'я раніше зозулі, то літо пройде вдало.

Іменини

У суботу, 15 травня, іменини відзначають Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.