Київ відзначить День Європи в комбінованому форматі (програма заходів)

На телеканалі «Київ» до дня Європи підготували спеціальні репортажі та прямі включення

Цього року День Європи в Києві відзначатимуть 15 травня. Частина святкових подій, як і торік, проходитиме в онлайн- та офлайн-форматі. Так, наприклад, урочисте відкриття за участю мера столиці Віталія Кличка, перегони на електроскутерах, симфонічний концерт, інші заходи та спецрепортажі про святкування можна буде подивитися на телеканалі «Київ», а на хвилях радіо «Київ ФМ» послухати музичний хіт-парад – 20 найкращих пісень європейських країн.

Слоган свята цього року «Дунайський шлях до Європи». Цьогорічні Дні Європи пройдуть у рамках VII Міжнародного фестивалю мистецтв Anne de Kyiv Fest.

Розпочнеться святкування о 8:00 першими в Європі екоперегонами на електроскутерах «Scoot Kyiv», у яких візьмуть участь представники посольств, МЗС та КМДА.

Після цього на Михайлівській площі о 12:30 пройде урочиста церемонія відкриття свята за участю перших осіб міста та держави. Неподалік буде розміщено інформаційні вежі, присвячені країнам-учасникам Дня Європи.

Ввечері о 21:00 на киян чекатиме симфонічний концерт під диригуванням всесвітньовідомого українського диригента Кирила Карабиця. Під час концерту пролунає світова прем’єра партитури українсько-французького композитора Федора Якименка «На берегах Дніпра».

Також з 13 до 16 травня в Києві в рамках Днів Європи триватиме Anne de Kyiv Fest. Цей міжнародний фестиваль мистецтв проходитиме на Михайлівській площі, на відрізку вулиці Володимирської (від Десятинного провулку) до Десятинної.

Нагадаємо, що свято цього року присвячено річці Дунай, адже Україну обрано головою Дунайської комісії – міжнародної міжурядової організації, основними цілями діяльності якої є забезпечення і розвиток вільного судноплавства на Дунаї. Це вперше країна, яка не є членом ЄС, очолює цю європейську міжурядову організацію.

Також на телеканалі «Київ» до дня Європи підготували спеціальні репортажі та прямі включення. А ще телеглядачі подивляться спеціальні випуски програми Kyiv Tour: про київську Голандію, європейські рекорди Києва, а також разом з Музеєм становлення нації розповідь про українців, що підкорили Європу. Програма «Київські історії» розповість про те, як сучасна Україна крокує до Європи.

А в програмі «Смак дня» зірка телеканалу «Київ» Ольга Сумська поділиться рецептами приготування страв традиційної національної кухні різних країн Європи.

Радіо «Київ ФМ» підготувало хіт-парад, до якого увійшли ТОП-20 музичних треків, що останнім часом підкорили різні країни. Також в ефірі пролунає суперхіт, що сподобався всій Європі. Послухати хіт-парад можна буде на хвилях радіо в суботу о 12 годині та в неділю о 16:00.