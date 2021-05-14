Святкування Дня Європи в Києві почнеться з перегонів на скутерах дипломатів і посадовців

Цьогорічне відзначення Дня Європи в Україні обіцяє бути цікавим та пізнавальним для киян та гостей столиці

Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і як столиця святкуватиме День Європи.

«Цієї суботи українська столиця відзначатиме День Європи. Це – особливе свято, сповнене історичного та особливого значення. Адже мільйони українців відстояли своє прагнення, щоб наша держава рухалася європейським шляхом і стала частиною європейської спільноти. І ми робимо все, щоб Київ був сучасним містом і відповідав ключовим критеріям європейської столиці. Ми оновлюємо інфраструктуру, розвиваємо міські сервіси, створюємо нові сучасні зони відпочинку, туристичні об'єкти. І підтримуємо контакти з містами-побратимами Києва, налагоджуємо нові економічні та культурні зв’язки», – сказав Кличко під час онлайн-брифінгу.

Мер розповів, що протягом дня 15 травня на Михайлівській площі відбудуться святкові заходи, зустрічі та спілкування з послами і консулами європейських держав. Також можна буде ознайомитися з культурою цих країн. Відбудуться виступи колективів та віртуальні екскурсії.

«Розпочнеться свято о 8:00, коли з Пейзажної Алеї дадуть старт першим в Європі екоперегонам «ScootKyiv». Участь у них візьмуть кияни, гості міста, а також представники посольств, столичної та центральної влади. Сподіваємось, цьогорічна концепція відзначення Дня Європи в Україні буде цікавою та пізнавальною для киян та гостей столиці», – зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, цього року День Європи в Києві відзначатимуть 15 травня. Частина святкових подій, як і торік, проходитиме в онлайн- та офлайн-форматі.

День Європи в Україні офіційно відзначають із 2003 року у третю суботу травня. Шість базових цінностей ЄС зафіксовані в ст. 2 Договору про Європейський союз: «Союз заснований на цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, правової держави і дотримання прав людини, включаючи права осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів в рамках суспільства, що характеризується плюралізмом, недискримінацією, терпимістю, справедливістю, солідарністю і рівністю жінок і чоловіків».