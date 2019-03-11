Депутат Дубіль знову не з'явився на допит у ДБР



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці оцінили вартість «виборчої піраміди» на $82 мільйони доларів

Спецслужба викрила «виборчу піраміду», що працювала під керівництвом народного депутата у низці регіонів України, - Кононенко

Народний депутат від партії «Батьківщина» Валерій Дубіль не з’явився на допит до Державного бюро розслідувань 11 березня у справі щодо так званої «виборчої сітки». Про це повідомив речник ДБР Максим Білоусенко.

Він додав, що з огляду на статус народного депутата ДБР може тільки запрошувати його на допит.

Раніше заступник голови СБУ Віктор Кононенко заявив, що спецслужба викрила «виборчу піраміду», що працювала під керівництвом народного депутата у низці регіонів України. Вона мала забезпечити перемогу на виборах Тимошенко. СБУ оцінила вартість «виборчої піраміди» депутата від «Батьківщини» на $82 мільйони доларів.

У причетності до організації схеми щодо втручання у вибори президента підозрювали депутата «Батьківщини» Руслана Богдана. Пізніше у цій справі на допит щодо винаймання політтехнологів з Росії для створення передвиборчої мережі викликали депутата Дубілія.

28 лютого Дубіль не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, 28 лютого програма «Схеми» оприлюднила розслідування, у якому йшлося, що частина благодійників, які наповнили бюджет партії Тимошенко на близько 150 мільйонів гривень, не знають про ці внески.

Поліція відкрила провадження через це розслідування журналістів.

Сама Юлія Тимошенко, коментуючи розслідування про фінансування своєї партії, заявила, що це підприємці середнього класу в такий спосіб підтримують партію через родичів, бо бояться, що на них відкриють справи.

Джерело: Громадське