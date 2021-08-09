Завершено розслідування у справі вибуху в будинку на Позняках

Перед судом постануть п'ять осіб

Столичні слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно п’яти службових осіб АТ «Київгаз» за фактом вибуху у житловому будинку на Позняках, що стався 21 червня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, вибух газу, що призвів до обвалу конструкцій десятиповерхового багатоквартирного житлового будинку, загибелі п’ятьох та травмування трьох осіб, стався через порушення службовими особами АТ «Київгаз» вимог ряду нормативно-правових актів. Зокрема, йдеться про порушення «Правил безпеки систем газопостачання», «Кодексу газорозподільних систем» та інших, в частині встановлення технологічної перемички (байпасу) у внутрішньобудинковий газопровід замість знятого лічильника газу.

Крім того, внаслідок втрати житла мешканцям будинку заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму понад 53 млн грн.

Вказане підтверджується висновками проведених експертиз.

Серед підозрюваних - перший заступник голови правління АТ «Київгаз», троє головних інженерів Управлінь експлуатації газового господарства та начальник служби охорони праці.

Дії службовців кваліфіковано за ч. 2 ст. 272 КК України, тобто порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримуватись, що спричинило загибель людей.

Вказаним особам в порядку ст. 290 КПК України оголошено про завершення слідства та відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення. Після цього обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалося Слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Києві за оперативного супроводження Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Нагадаємо, 21 червня 2020 року на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з-під завалів тіла п'яти загиблих.

У середині грудня минулого року почався демонтаж будинку на Позняках.