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    «Всіх не перевішаєш». Лукашенко відповів на звинувачення у вбивстві Шишова

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    Олександр Лукашенко:&nbsp;Слухайте, хто він (Віталій Шишов) такий для мене і для Білорусії взагалі? - «Всіх не перевішаєш». Лукашенко відповів на звинувачення у вбивстві Шишова
    Олександр Лукашенко: Слухайте, хто він (Віталій Шишов) такий для мене і для Білорусії взагалі?
    Фото: belta.by

    Лукашенко вимагає відповіді на питання про смерть Шишова в українських спецслужб

    Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

    «Слухайте, хто він такий для мене і для Білорусії взагалі? Ну, гаразд, я – президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі три-чотири людини тільки його і знали. Ну він для нас був ну просто ніхто! Ну який божевільний візьме в Білорусі піде і його там повісить? Крім того, якщо розборки якісь? Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же ж не перевішаєш! Це дурість!» – сказав він під час пресконференції.

    Лукашенко також вимагає відповіді на питання про смерть Шишова в українських спецслужб.

    «Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь, хто повісив, як повісив громадянина Білорусі?» – сказав він.

    Лукашенко вимагав також надати факти, які доводять причетність білоруської влади до смерті активіста.

    «Треба розбиратися. А якщо ви нам дорікнули, то факти на стіл. Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Факти на стіл. Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли», – резюмував невизнаний президент Білорусі.

    До слова, друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.

    Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.

    3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.

    Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.

    Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко вбивство смерть активісти розслідування Україна
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