«Всіх не перевішаєш». Лукашенко відповів на звинувачення у вбивстві Шишова
Лукашенко вимагає відповіді на питання про смерть Шишова в українських спецслужб
Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заперечує свою причетність до смерті глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.
«Слухайте, хто він такий для мене і для Білорусії взагалі? Ну, гаразд, я – президент, я міг би його не знати. Але я впевнений, що в цьому залі три-чотири людини тільки його і знали. Ну він для нас був ну просто ніхто! Ну який божевільний візьме в Білорусі піде і його там повісить? Крім того, якщо розборки якісь? Ну навіщо? Елементарно: ну повісили одного, завтра буде такий же інший. Всіх же ж не перевішаєш! Це дурість!» – сказав він під час пресконференції.
Лукашенко також вимагає відповіді на питання про смерть Шишова в українських спецслужб.
«Він був на вашій території. Він повісився або його повісили на вашій території. Ви, будь ласка, займайтеся і дайте нам відповідь, хто повісив, як повісив громадянина Білорусі?» – сказав він.
Лукашенко вимагав також надати факти, які доводять причетність білоруської влади до смерті активіста.
«Треба розбиратися. А якщо ви нам дорікнули, то факти на стіл. Коли був там Лукашенко? З якою мотузкою він туди приїхав? Навіщо він його повісив? Факти на стіл. Що ж ви мені закидаєте? Вбивцю знайшли», – резюмував невизнаний президент Білорусі.
До слова, друг загиблого білоруського активіста Шишова висунув версію його загибелі.
Нагадаємо, 2 серпня у Києві зник лідер «Білоруського дому в Україні» Віталій Шишов. Чоловік вийшов на пробіжку і не повернувся. Знайомі Віталія Шишова розповіли ЗМІ, що раніше за ним вже стежили невідомі під час пробіжок. Також до нього і до його дівчині підходили підозрілі люди, намагалися розмовляти.
3 серпня вранці Шишова знайшли повішеним в одному з київських парків. Тіло було знайдено неподалік його місця проживання. Поруч був знайдений мобільний телефон.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і буде перевіряти всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковану під суїцид.
Організація «Білоруський дім в Україні» заявляє, що за Віталієм Шишовим стежили і що поліція про це знала.