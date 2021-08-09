Шахрайка наймалась прибиральницею до киян і обкрадала квартири

Затримана – уродженка Івано-Франківської області, яка вже притягувалася до кримінальної відповідальності

У столиці судитимуть прибиральницю за крадіжку речей із квартири

До поліції Києва звернулась мешканка квартири у будинку на вулиці Теремківській у Голосіївському районі з повідомленням про крадіжку її речей. Для встановлення обставин та документування події на місце виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Власниця оселі пояснила поліцейським, що виявила відсутність майна після прибирання квартири хатньою робітницею.

«Жінка розмістила оголошення у мережі інтернет про пошук прибиральниці, на яке відгукнулася правопорушниця. Потерпіла, не подивившись документів найманої співробітниці, відразу довірила їй прибирання оселі. А ввечері помітила нестачу кількох пар сережок, ланцюжка, окулярів, парфумів та викликала поліцію», – розповів начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв.

Оперативники невідкладно розпочали встановлення особи зловмисниці та з’ясували, що жінка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину у Подільському районі столиці. Це – уродженка Івано-Франківської області, 1983 року народження.

«Під час обшуку у квартирі зловмисниці ми виявили та вилучили речові докази – поцуплені речі потерпілої», – додав Хальзєв.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено. Матеріали направлені до районного суду для розгляду справи по суті та обрання покарання.

Жінці загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців, до п'яти років обмеження волі або позбавлення волі на той самий термін.

Як повідомлялося, нещодавно працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку поліції спільно з оперативниками Деснянського управління поліції затримали групу іноземних гастролерів після вчинення ними крадіжки з квартири на вулиці Оноре де Бальзака.