«ДоброPhone: STOP кібербулінг»: в Україні стартувала масштабна кампанія з протидії кібербулінгу



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Символом проекту став ДоброPhone – позитивний мобільний телефон, який закликає дружити в соціальних мережах

Розробники створять перший безкоштовний мобільний додаток з профілактики агресії та цькування в інтернеті

Кібербулінг – психологічне насильство та агресія у соціальних мережах. Віртуальні агресори публікують інформацію, яка принижує жертву, відправляють їй повідомлення з погрозами, викладають фотографії і відео зі знущаннями.

Щороку кожен п’ятий підліток в Україні (21,5 %) стає жертвою онлайн-знущань, а 21,1 % опитаних школярів відзначають, що ображали у соціальних мережах своїх колег по навчанню. Про це свідчать результати опитування ЮНІСЕФ та Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка 2018 року.

«Починаючись як жарт і забава, кібербулінг може набувати шалених масштабів переслідувань і психологічного терору, залякувати, вражати і знищувати дитину, яка не знає, до кого звернутися по допомогу в цій біді, часто страждає мовчки, втрачає віру в себе», - зазначає Любов Найдьонова, доктор психологічних наук, експерт з питань медіапсихології і протидії кібербулінгу.

Як показало опитування ЮНІСЕФ, в якому взяли участь понад 1 мільйон молодих осіб зі 160-ти країн, одним з найпотужніших засобів запобігання та протидії булінгу та кібербулінгу діти називали доброту.

Вивчивши досвід провідних країн світу із протидії та профілактики кібербулінгу компанія «Епіцентр К» за підтримки Ювенальної превенції України, гарячої лінії «Ла Страда-Україна» та відомих українських психологів, запустили соціальний проект з протидії кібербулінгу «ДоброPhone: STOP кібербулінг».

Символом проекту став ДоброPhone – позитивний мобільний телефон, який закликає дружити в соціальних мережах.

Наша мета – щоб школярі зрозуміли, що інтернет може бути добрим, а соціальні мережі – це місце не для негативу, а для дружнього спілкування, - розповідає ініціатор проекту засновник компанії «Епіцентр К» Галина Герега.

Проект підтримали молодіжна група Open Kids та співак Alekseev, які разом з ДоброPhone стали героями мотивуючих зошитів. Відсоток від їх продажу буде спрямований на розробку та запуск безкоштовного мобільного додатку з практичними рекомендаціями з протидії кібербулінгу для дітей та батьків. З’явиться він вже найближчим часом.

«Ми дуже добре знаємо як це, коли тобі пишуть неприємні речу зовсім незнайомі люди, намагаючись образити і принизити. Нажаль, образи і погрози набирають обертів в інтернеті. Тому ми долучилися до проекту ДоброPhone, аби показати, що така проблема існує і разом ми зможемо зробити інтернет добрішим!», - зазначають учасниці групи Open Kids.