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    Суспільство

    Київські школярі стали переможцями математичної олімпіади у Британії

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    У Міжнародній математичній олімпіаді у 2019 році взяли участь команди зі 116 країн світу. - Київські школярі стали переможцями математичної олімпіади у Британії
    У Міжнародній математичній олімпіаді у 2019 році взяли участь команди зі 116 країн світу.

    Скарбничка міжнародних перемог українських школярів поповнилася 1 золотою, 4 срібними та 1 бронзовою медалями

    Старшокласники Дніпровського району міста Києва стали переможцями 60-ї Міжнародної математичної олімпіади (International Mathematical Olympiad), яка проходила у Великій Британії.

    Про це розповідає Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Дніпровської РДА української столиці.

    Зазначається, що другий рік поспіль завоював золото учень 10 класу ліцею № 208 Федір Юдін, а учень 10 класу Русанівського ліцею м.Києва Марко Хасін отримав срібну нагороду, 

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    Загалом, скарбничка міжнародних перемог українських школярів поповнилася 1 золотою, 4 срібними та 1 бронзовою медалями.

    Довідка: Проведення Міжнародної математичної олімпіади стартувало в 1959 році. Тоді її учасниками було всього сім країн колишнього соціалістичного табору: Румунія, Угорщина, Болгарія, Польща, Чехословаччина, Східна Німеччина (НДР) і Радянський Союз.

    Україна як незалежна держава бере участь в змаганні з 1993 року.

    У 2019 році в змаганнях взяли участь команди з 116 країн світу.

     

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