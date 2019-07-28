Київські школярі стали переможцями математичної олімпіади у Британії
Скарбничка міжнародних перемог українських школярів поповнилася 1 золотою, 4 срібними та 1 бронзовою медалями
Старшокласники Дніпровського району міста Києва стали переможцями 60-ї Міжнародної математичної олімпіади (International Mathematical Olympiad), яка проходила у Великій Британії.
Про це розповідає Еспресо.TV з посиланням на прес-службу Дніпровської РДА української столиці.
Зазначається, що другий рік поспіль завоював золото учень 10 класу ліцею № 208 Федір Юдін, а учень 10 класу Русанівського ліцею м.Києва Марко Хасін отримав срібну нагороду,
Загалом, скарбничка міжнародних перемог українських школярів поповнилася 1 золотою, 4 срібними та 1 бронзовою медалями.
Довідка: Проведення Міжнародної математичної олімпіади стартувало в 1959 році. Тоді її учасниками було всього сім країн колишнього соціалістичного табору: Румунія, Угорщина, Болгарія, Польща, Чехословаччина, Східна Німеччина (НДР) і Радянський Союз.
Україна як незалежна держава бере участь в змаганні з 1993 року.
У 2019 році в змаганнях взяли участь команди з 116 країн світу.