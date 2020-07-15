Доньці президента – 16. Що відомо про Олександру Зеленську



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Олександра Зеленська з мамою Оленою

15 липня доньці президента Олександрі Зеленській виповнилося 16 років

Сьогодні, 15 липня доньці президента Олександрі Зеленській виповнилося 16 років. І якщо в минулому році батьки Володимир і Олена виклали фото з дівчинкою і написали зворушливі привітання в соціальних мережах, то сьогодні цього не сталося.

Видання uanews на честь свята вирішило зібрати все, що відомо про доньку глави держави.

На великому екрані дочка тоді ще шоумена Володимира Зеленського з'явилася в 2016 році в шоу «Розсміши коміка», де їй вдалося виграти суперприз - 500 000 гривень. Серед суддів був і батько дівчинки.

Трохи пізніше Зеленський розповів в інтерв'ю, що він ні про що не знав і це був сюрприз: «До цього вони з Оленою говорили, що хочуть спробувати свої сили на проекті, і я сказав:« Ні в якому разі!». На запис найближчого випуску не прийшли - приспали мою пильність, і я розслабився. А потім їх вже і не чекав. Жарти допомагали готувати і Олена, і хтось із хлопців».

На питання як Саша розпорядилася призовими грошима, її батько відповів, що вона не жадібна і віддала дітям на лікування: «Віддала якимось діткам на лікування. Вона не жадібна. І не марнотрат. Це у неї від мами. Олена її виховує так, що нічого зайвого бути не повинно: це дороге, це непотрібне, це вже було, чому ти хочеш його знову? У мене принцип інший: немає грошей - значить, немає. Отримав - гуляють всі! Навколо повинні бути веселощі і щастя».

Навчається в «Новопечерській школі»

Цього року Олександра Зеленська закінчила 9-й клас елітної «Новопечерської школи», яка відкрилася в 2014 році і знаходиться на території ЖК «Новопечерські Липки». Тут же вчиться і її молодший брат Кирило. Хлопчик перейшов у другий клас.

Навчання тут платне. Батьки учнів 1-5 класів платять в рік $ 12 850, а 6-11 класів - $ 10 850. У цю вартість входять всі необхідні матеріали, персональний планшет, який задіяний нарівні з підручниками, дизайнерська шкільна форма, спортивна форма, дворазове харчування, відвідування творчих гуртків і спортивних секцій, а також щорічний медичний огляд.

До речі, якщо в «Новопечерській школі» вчиться двоє дітей з однієї сім'ї, то на навчання надається знижка в розмірі 5% на кожну дитину. В умовах карантину діти президента, як і учні інших шкіл - вчилися онлайн.

Знімає смішний контент для соціальних мереж

Раніше дівчина була дуже активна в соціальних мережах. ЗМІ вдалося знайти аккаунт Олександри в Instagam, де був з десяток знімків, але після публікації вона перестала його вести. З тих пір Саша реєструвалася там не раз, щоразу змінюючи нікнейм (ім'я користувача), і тепер сторінка носить конфіденційний характер.

Однак на просторах «Інстаграму» Саша все одно з'являється. То офіційна сторінка «Новопечерської школи» викладе відео своїх учнів, серед яких є вона, то друзі Олександри знімуть шматочок уроку алгебри, де вони танцюють під пісню «Вовчиця» Олега Винника.

В акаунті Зеленської-молодшої у TikTok багато смішних коротких роликів, на яких вона танцює, співає, знімає різні пародії та веселиться зі своїм братом Кирилом. Але і в цьому акаунті ТікТок з тих пір нічого нового не з'явилося. Швидше за все Саша завела новий акаунт з вигаданими даними.

Брала участь з батьками в фотосесії для Vogue

Президент Зеленський і перша леді дуже рідко діляться сімейними знімками, хіба що з важливого приводу, типу Міжнародного дня захисту дітей або в рамках великих фотосесій. Як це було з глянцевим журналом Vogue, коли інтерв'ю Олени Зеленської супроводжувалося фотографіями з чоловіком, донькою і сином.

Тоді перша леді розповідала, що Зеленський намагаються зберегти звичний спосіб життя і захистити від публічності дітей: «Нехай самі вибирають, як їм жити. Старша дочка, Саша, правда, вже знімалася в кіно, але я сподіваюся, що далі вона в цій сфері не піде. У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство - грати з іншими дітьми, займатися спортом, ходити в музичну школу, не привертаючи до себе зайвої уваги».

Худне на спір і виграє

А ще подружки Саші розповіли ЗМІ, що вона шукає свій стиль і стежить за фігурою: активно займається спортом і час від часу влаштовує марафони по правильному харчуванню.

До речі, про те, що вся сім'я худне, розповідав і сам Володимир Зеленський. Трохи більше місяця тому на зустрічі з журналістами, він зізнався, що дуже любить фастфуд, домашні котлетки і смажену картопельку. За його словами, щоб тримати себе в формі - від смакоти йому доводиться відмовлятися. Зокрема, зараз ніхто в родині президента фастфуд не їсть.

Члени президентської родини - сам Зеленський, перша леді і їх дочка - намагаються виграти суперечку, хто швидше схудне на 5 кілограм. Поки найкраще виходить у дочки Олександри.