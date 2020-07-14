МОЗ розглядає можливість навчання школярів у дві зміни



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Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно

Міносвіти та МОЗ найближчим часом підготують правила нового навчального року

Міністерство охорони здоров’я України розглядає варіант навчання дітей у школах у дві зміни, повідомив голова МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

«Зараз ми розробляємо правила, як наші діти навчатимуться з 1 вересня. Під час розгляду цих питань і встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, зокрема й такі (коли діти навчатимуться у дві зміни)», – сказав Степанов.

Його запитали, як бути з медсестрами, які можуть працювати лише одну зміну.

«Що стосується медсестри, яка працює в школі в першу зміну, ми вважаємо, що власник закладу має розглянути це питання, у який спосіб на роботі перебуватиме медсестра. Скринінг температури можуть здійснювати й інші працівники школи. Усі ці питання ми закладемо в правилах, які розробляються разом з МОН. Ми намагаємося зробити максимально зручні правила, але водночас, щоб ці правила створювали безпеку для дітей», – додав Степанов.

Від середини березня українські школярі навчалися дистанційно.

Минуло гтижня стало відомо, що уряд готує правила, за якими розпочнеться новий навчальний рік.

Крім того, Зеленський заявив, що хоче, аби діти 1 вересня пішли до школи. Президент визнав, що Україна не готова до постійного дистанційного навчання школярів - бракує технічної бази.

Раніше в.о. міністра освіти та науки Сергій Шкарлет зазначив, що навчання з першого вересня дійсно може відбуватися в дистанційному режимі, якщо епідситуація буде погіршуватися.

Нагадаємо, представники провладної фракції зареєстрували у Верховній Раді скандальний законопроєкт №2362 авторства одіозного Максима Бужанського: документ передбачає зміни в закони про мову і про освіту, щоб скасувати перехід з 1 вересня 2020 року на навчання українською мовою тих учнів 5-11 класів, які досі навчалися російською.

За останніми даними, розгляд цього законопроєкту планується у парламенті 17 липня.

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До слова, карантин в Україні може бути продовженийще на два тижні.

Нагадаємо, станом на ранок 14 липня в Україні зафіксовано 638 нових випадків коронавірусу. Всього від початку епідемії в Україні 54 771 підтверджений випадок захворювання на Covid-19.