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    Наука та освіта

    Як відбуватиметься навчання в школах із вересня: МОЗ розробляє правила

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    Як відбуватиметься навчання в школах із вересня: МОЗ розробляє правила

    Обов'язковим буде вимірювання температури, масковий режим і використання антисептиків

    Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки розробляє правила, за якими діти будуть навчатися у школі з 1 вересня. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Фінальний список рекомендацій буде розроблений уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.

    «Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня.  Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого», - сказав Степанов.

    Серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:

    • перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру,
    • дітям міряють температуру перед входом у заклад,
    • працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад,
    • батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками,
    • заклади мають бути оснащені антисептиками,
    • діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
    Правила роботи навчальних закладів розробляються із врахуванням закордонного досвіду.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19. За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.
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