Як відбуватиметься навчання в школах із вересня: МОЗ розробляє правила



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Обов'язковим буде вимірювання температури, масковий режим і використання антисептиків

Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки розробляє правила, за якими діти будуть навчатися у школі з 1 вересня. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Фінальний список рекомендацій буде розроблений уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.

«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого», - сказав Степанов.

Серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:

перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру,

дітям міряють температуру перед входом у заклад,

працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад,

батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками,

заклади мають бути оснащені антисептиками,

діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.

Правила роботи навчальних закладів розробляються із врахуванням закордонного досвіду.





Нагадаємо, станом на ранок 15 липня в Україні підтверджено 55607 випадків Covid-19 . За минулу добу зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу. зафіксовано 836 нових випадків коронавірусу.

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