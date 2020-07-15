Як відбуватиметься навчання в школах із вересня: МОЗ розробляє правила
Обов'язковим буде вимірювання температури, масковий режим і використання антисептиків
Міністерство охорони здоров’я спільно з Міністерством освіти і науки розробляє правила, за якими діти будуть навчатися у школі з 1 вересня. Про це повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Фінальний список рекомендацій буде розроблений уже найближчими тижнями – щоб у школярів та власників закладів був час підготуватися.
«Ми зараз дуже ретельно розробляємо правила, за якими діти будуть навчатися з 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо всю ситуацію, дивимося, яким чином це відбувається за кордоном і хочемо взяти найкращі практики. Ми хочемо зробити процес навчання дітей максимально комфортним з одного боку, а також – максимально безпечним з іншого», - сказав Степанов.
Серед рекомендацій щодо роботи шкіл з 1 вересня розглядається наступне:
- перед початком роботи закладу усім працівникам вимірюють температуру,
- дітям міряють температуру перед входом у заклад,
- працівники і діти, з температурою, вищою за 37,2 – не допускаються у заклад,
- батьки, які приводять дитину у заклад, повинні користуватися масками,
- заклади мають бути оснащені антисептиками,
- діти користуються ними виключно під наглядом вихователя.
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