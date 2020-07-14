Симпатична блондинка: з’явилося фото матері молодшого сина Лукашенка



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Ірина Абельска у 90-роках була особистим лікарем президента Білорусі Олександр Лукашенка

Особистість матері свого спадкоємця президент Білорусі тримає в таємниці

В інтернеті з'явилася світлина жінки, яка, можливо, є матір’ю молодшого сина білоруського президента Олександра Лукашенка.

За останні кілька років юний Микола Лукашенко встиг стати справжньою зіркою інтернету. У свої 15 років хлопчик одним лише своїм зовнішнім виглядом підкорює серця багатьох дівчат. Однак особистість матері свого спадкоємця президент Білорусі тримає в таємниці.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко з молодшим сином Миколою

Про особисте життя Олександра Лукашенка відомо небагато. Незмінний білоруський лідер одружився в 1975 році на жінці на ім'я Галина Желнерович. Подружжя розійшлося ще в 90-х роках.

У цьому шлюбі народилися двоє дітей - сини Віктор і Олександр.

Однак про те, хто є матір'ю Миколи, білоруський президент мовчить. Лукашенко практично не дає коментарів з цього приводу і лише одного разу сказав, що мама його молодшого сина є медичним працівником.

Виходячи з цього, дехто висунув припущення, згідно з яким матір'ю Миколи Лукашенка може бути Ірина Абельска. У 90-роках жінка була особистим лікарем президента Білорусі. Про це пише Hyser.

Користувачі мережі вважають, що між симпатичною блондинкою і впливовим політиком міг бути романтичний зв'язок, який привів до народження сина.

За деякими даними, зараз Ірина Абельска займає пост головного лікаря Республіканського клінічного медичного центру Управління справами президента. У неї також є син Дмитро, який, як і його мати, вибрав професію лікаря.

Микола Лукашенко також демонструє схильності до природничих наук, зокрема йому добре дається біологія. Після закінчення 9 класу він вирішив продовжити освіту в ліцеї Білоруського державного університету, вибравши профільним предметом біологію.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко зізнався в любові до рідної країни. Він назвав її раєм, підкресливши, що для кожної людини рай знаходиться там, де і його серце.