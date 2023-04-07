Дощ і сніг не покидають Україну: прогноз погоди на 7 квітня

У північно-східних та східних областях 7 квітня очікуються помірні дощі

На мешканців Закарпаття та Прикарпаття сьогодні чекає мокрий сніг

Сьогодні, 7 квітня, погода буде хмарною, але з проясненнями. На заході подекуди випаде мокрий сніг. У деякий областях дощитиме. Температура в країні коливатиметься від 5° морозу вночі до 17° тепла вдень. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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У північно-східних та східних областях випадуть помірні дощі. Температура повітря в цих регіонах вночі становитиме 4-9° тепла, а вдень прогріється до 12-17°.

На Закарпатті та Прикарпатті піде мокрий сніг, місцями очікується налипання мокрого снігу. Уночі дороги подекуди вкриє ожеледиця. Температура повітря тут уночі становитиме 0-5° морозу, а вдень – 0-5° тепла.

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На решті території України істотних опадів не очікується. Лише в Дніпропетровській, Запорізькій, місцями в Київській областях піде невеликий дощ. Температура вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень стовпчики термометра вкажуть 6-11°.

Вітер переважатиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

інфографіка: Укргідрометцентр

У Києві та області 7 квітня також буде хмарно з проясненнями. Місцями очікується невеликий дощ.

Вітер пануватиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

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Температура по області вночі становитиме 1-6° тепла, а вдень сягне 6-11°. У Києві вночі стовпчики термометра покажуть 3-5° тепла, а вдень прогріється до 9-11°.