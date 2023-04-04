У Краматорську прорвало дамбу водосховища (відео)
Усі відповідні служби працюють на місцях і намагаються зупинити потік води
У місті Краматорськ Донецької області через збільшення рівня води після рясних снігопадів прорвало частину дамби. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
«Березневий снігопад продовжує коїти лиха – розбило частину конструкції дамби, збільшився викид води. Всі відповідні служби на місцях, намагаємось зменшити потік», – йдеться у повідомленні.
Гончаренко також опублікував відео стихійного лиха.
Раніше повідомлялося, що росіяни накрили Краматорськ ракетними боєприпасами, поцілили в ритуальну службу. Щонайменше 2 людини загинуло і 5 поранено внаслідок обстрілу Краматорська.
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