Погодна аномалія на Донеччині. Як воїни зустріли квітень
Окопи українських героїв замело по коліна снігом, кригою вкуте захисне обмундирування ЗСУ
Збройні сили України показали, в яких умовах змушені обороняти незламне місто-фортецю Бахмут Донецької області через різку зміну погодних умов в Україні.
Відомо, що цього тижня українців зустріли заморозки, нова «лавина» снігу та рясні дощі. Не виключенням став і схід України. Українські бійці боронять цей напрямок в дуже непростих умовах.
Їхні окопи замело по коліна снігом, крига покрила навіть захисне обмундирування ЗСУ. Однак захисники констатують: «Нічого нас не зупинить».
Нагадаємо, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.
Додамо, що на Закарпатті під кінець березня було зафіксовано природну аномалію.
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