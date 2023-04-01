Погодна аномалія на Донеччині. Як воїни зустріли квітень

Окопи українських героїв замело по коліна снігом, кригою вкуте захисне обмундирування ЗСУ

Збройні сили України показали, в яких умовах змушені обороняти незламне місто-фортецю Бахмут Донецької області через різку зміну погодних умов в Україні.

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Відомо, що цього тижня українців зустріли заморозки, нова «лавина» снігу та рясні дощі. Не виключенням став і схід України. Українські бійці боронять цей напрямок в дуже непростих умовах.

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Їхні окопи замело по коліна снігом, крига покрила навіть захисне обмундирування ЗСУ. Однак захисники констатують: «Нічого нас не зупинить».

Нагадаємо, що синоптик Наталія Діденко повідомила, що в Україну йде антициклон Liliosa, який змінить погоду.

Додамо, що на Закарпатті під кінець березня було зафіксовано природну аномалію.