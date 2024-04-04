4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квітня не можна рубати домашню птицю
Сьогодні, 4 квітня, відзначається День вебмайстра, Міжнародний день рекрутера, Всесвітній день моркви, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням, День Незалежності Республіки Сенегал та День створення НАТО. Віряни вшановують пам’ять преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.
День вебмайстра
4 квітня власне професійне свято відзначає вебмайстер. Дата святкування обрана на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Подія виникла у 2010 році.
Міжнародний день рекрутера
Міжнародний день рекрутера, що відзначається в перший четвер квітня, є всесвітнім святом, яке відзначає зусилля та внесок рекрутерів і професіоналів з пошуку талантів та майстрів своєї справи. Заснований у 2011 році Стівеном О’Доннеллом та NORA Academy Ltd, цей особливий день підкреслює ключову роль, яку відіграють ці професіонали у пошуку кандидатів на відповідні вакансії та допомагають компаніям у пошуку потрібних талантів, які сприятимуть їхньому успіху
Всесвітній день моркви
4 квітня відзначається Всесвітній день моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг чи просто похрумтіти соковитим коренеплодом – в цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.
Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням
4 квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй резолюцією від 8 грудня 2005 року.
День Незалежності Республіки Сенегал
4 квітня республіка Сенегал відзначає власну незалежність, бо саме цього дня в 1960 році вона отримала бажану свободу від Франції, уклавши відповідну угоду. Офіційне проголошення незалежності відбулося 20 червня.
День створення НАТО
4 квітня власний День народження відзначає організація Північноатлантичного договору, бо саме цього дня в 1949 році в США створили НАТО та об’єднали таким чином 12 країн в оборонний блок. Зараз до організації належать 30 держав.
Яке сьогодні релігійне свято
4 квітня в церковному календарі – День преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.
У давнину говорили, що в День Йосипа вперше в році починають співати цвіркуни і журавлі. Якщо вдалося почути спів цвіркуна сьогодні, значить настала справжня погодна весна. Звук стрекотіння комах сприймався нашими предками як заклик до початку оранки.
Також у День Йосипа в Україні починає цвісти вільха. Пилок квітів вільхи вважається дуже привабливим для вільхи. Саджанці вільхи часто садять в лісах, оскільки це дерево покращує якість грунту. А його листя і квітки використовують в медицині.
Що не можна робити цього дня
- У цей день не можна рубати домашню птицю. Це вважається великим гріхом.
- Не можна рубати дерева і ламати гілки на них, але можна збирати хмиз.
Народні прикмети
- Грім в цей день віщує багатий урожай пшениці в цьому році.
- Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то квітень буде похмурим і холодним.
- Якщо на вільсі багато сережок, то буде хороший урожай вівса.
- Якщо на березі листя з'явилося раніше, ніж на вільсі, то літо буде сухе, а якщо навпаки – дощове.
- День теплий, а ніч холодна – до поліпшення погоди.
- Град в цей день віщує грозове літо.
Пам’ятні події четвертого квітня
- У 1973 році в Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року в результаті терористичної атаки.
- У 1964 році відразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні групи «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
- У 1960 році на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».
- У 1949 році у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).
- У 1932 році після 5 років досліджень професор Чарльз Глен Кінг з університету міста Піттсбург виділив вітамін C.
- У 1887 році в Лондоні почалася Перша Колоніальна Конференція.
- У 1881 році Лос-Анджелес отримав статус міста.
- У 1794 році в ході Польського повстання відбулася битва під Рацлавіцамі, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшко перемогли російське царське військо Денисова і Тормасова.
- У 1785 році англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.
- У 1581 році колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.
- 1147 року суздальський князь Юрій Долгорукий влаштував в Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Це була перша літописна згадка про Москву.
- У 1103 році київський князь Володимир Мономах розгромив половців.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.
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