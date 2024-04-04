4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

4 квітня не можна рубати домашню птицю

Сьогодні, 4 квітня, відзначається День вебмайстра, Міжнародний день рекрутера, Всесвітній день моркви, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням, День Незалежності Республіки Сенегал та День створення НАТО. Віряни вшановують пам’ять преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.

День вебмайстра

Четвертого квітня відзначається День вебмайстра фото з відкритих джерел

4 квітня власне професійне свято відзначає вебмайстер. Дата святкування обрана на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Подія виникла у 2010 році.

Міжнародний день рекрутера

Міжнародний день рекрутера відзначається четвертого квітня фото з відкритих джерел

Міжнародний день рекрутера, що відзначається в перший четвер квітня, є всесвітнім святом, яке відзначає зусилля та внесок рекрутерів і професіоналів з пошуку талантів та майстрів своєї справи. Заснований у 2011 році Стівеном О’Доннеллом та NORA Academy Ltd, цей особливий день підкреслює ключову роль, яку відіграють ці професіонали у пошуку кандидатів на відповідні вакансії та допомагають компаніям у пошуку потрібних талантів, які сприятимуть їхньому успіху

Всесвітній день моркви

Четвертого квітня відзначається Всесвітній день моркви фото з відкритих джерел

4 квітня відзначається Всесвітній день моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг чи просто похрумтіти соковитим коренеплодом – в цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням

Четвертого квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки фото з відкритих джерел

4 квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй резолюцією від 8 грудня 2005 року.

День Незалежності Республіки Сенегал

Четвертого квітня День Незалежності Республіки Сенегал фото з відкритих джерел

4 квітня республіка Сенегал відзначає власну незалежність, бо саме цього дня в 1960 році вона отримала бажану свободу від Франції, уклавши відповідну угоду. Офіційне проголошення незалежності відбулося 20 червня.

День створення НАТО

Четвертого квітня День створення НАТО фото з відкритих джерел

4 квітня власний День народження відзначає організація Північноатлантичного договору, бо саме цього дня в 1949 році в США створили НАТО та об’єднали таким чином 12 країн в оборонний блок. Зараз до організації належать 30 держав.

Яке сьогодні релігійне свято

4 квітня в церковному календарі – День преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.

У давнину говорили, що в День Йосипа вперше в році починають співати цвіркуни і журавлі. Якщо вдалося почути спів цвіркуна сьогодні, значить настала справжня погодна весна. Звук стрекотіння комах сприймався нашими предками як заклик до початку оранки.

Також у День Йосипа в Україні починає цвісти вільха. Пилок квітів вільхи вважається дуже привабливим для вільхи. Саджанці вільхи часто садять в лісах, оскільки це дерево покращує якість грунту. А його листя і квітки використовують в медицині.

Що не можна робити цього дня

У цей день не можна рубати домашню птицю. Це вважається великим гріхом.

Не можна рубати дерева і ламати гілки на них, але можна збирати хмиз.

Народні прикмети

Грім в цей день віщує багатий урожай пшениці в цьому році.

Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то квітень буде похмурим і холодним.

Якщо на вільсі багато сережок, то буде хороший урожай вівса.

Якщо на березі листя з'явилося раніше, ніж на вільсі, то літо буде сухе, а якщо навпаки – дощове.

День теплий, а ніч холодна – до поліпшення погоди.

Град в цей день віщує грозове літо.

Пам’ятні події четвертого квітня

У 1973 році в Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року в результаті терористичної атаки.

У 1964 році відразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні групи «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.

У 1960 році на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».

У 1949 році у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).

У 1932 році після 5 років досліджень професор Чарльз Глен Кінг з університету міста Піттсбург виділив вітамін C.

У 1887 році в Лондоні почалася Перша Колоніальна Конференція.

У 1881 році Лос-Анджелес отримав статус міста.

У 1794 році в ході Польського повстання відбулася битва під Рацлавіцамі, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшко перемогли російське царське військо Денисова і Тормасова.

У 1785 році англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.

У 1581 році колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.

1147 року суздальський князь Юрій Долгорукий влаштував в Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Це була перша літописна згадка про Москву.

У 1103 році київський князь Володимир Мономах розгромив половців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.