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4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квітня відзначається Всесвітній день моркви
фото з відкритих джерел

4 квітня не можна рубати домашню птицю

Сьогодні, 4 квітня, відзначається День вебмайстра, Міжнародний день рекрутера, Всесвітній день моркви, Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням, День Незалежності Республіки Сенегал та День створення НАТО. Віряни вшановують пам’ять преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.

День вебмайстра

Четвертого квітня відзначається День вебмайстра
Четвертого квітня відзначається День вебмайстра
фото з відкритих джерел

4 квітня власне професійне свято відзначає вебмайстер. Дата святкування обрана на честь помилки 404, яка закодована в цій даті. Подія виникла у 2010 році.

Міжнародний день рекрутера

Міжнародний день рекрутера відзначається четвертого квітня
Міжнародний день рекрутера відзначається четвертого квітня
фото з відкритих джерел

Міжнародний день рекрутера, що відзначається в перший четвер квітня, є всесвітнім святом, яке відзначає зусилля та внесок рекрутерів і професіоналів з пошуку талантів та майстрів своєї справи. Заснований у 2011 році Стівеном О’Доннеллом та NORA Academy Ltd, цей особливий день підкреслює ключову роль, яку відіграють ці професіонали у пошуку кандидатів на відповідні вакансії та допомагають компаніям у пошуку потрібних талантів, які сприятимуть їхньому успіху

Всесвітній день моркви

Четвертого квітня відзначається Всесвітній день моркви
Четвертого квітня відзначається Всесвітній день моркви
фото з відкритих джерел

4 квітня відзначається Всесвітній день моркви. Випити морквяного соку, скуштувати морквяний пиріг чи просто похрумтіти соковитим коренеплодом – в цей день можна робити будь-які морквяні страви, адже цей овоч не тільки надзвичайно смачний, він є джерелом великої кількості вітамінів та мікроелементів.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням

Четвертого квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки
Четвертого квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки
фото з відкритих джерел

4 квітня відзначається Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, котра пов’язана з розмінуванням. Свято започаткувала Організація Об’єднаних Націй резолюцією від 8 грудня 2005 року.

День Незалежності Республіки Сенегал

Четвертого квітня День Незалежності Республіки Сенегал
Четвертого квітня День Незалежності Республіки Сенегал
фото з відкритих джерел

4 квітня республіка Сенегал відзначає власну незалежність, бо саме цього дня в 1960 році вона отримала бажану свободу від Франції, уклавши відповідну угоду. Офіційне проголошення незалежності відбулося 20 червня.

День створення НАТО

Четвертого квітня День створення НАТО
Четвертого квітня День створення НАТО
фото з відкритих джерел

4 квітня власний День народження відзначає організація Північноатлантичного договору, бо саме цього дня в 1949 році в США створили НАТО та об’єднали таким чином 12 країн в оборонний блок. Зараз до організації належать 30 держав.

Яке сьогодні релігійне свято

4 квітня в церковному календарі – День преподобного Йосипа Піснописця та преподобних Георгія і Зосима.

У давнину говорили, що в День Йосипа вперше в році починають співати цвіркуни і журавлі. Якщо вдалося почути спів цвіркуна сьогодні, значить настала справжня погодна весна. Звук стрекотіння комах сприймався нашими предками як заклик до початку оранки.

Також у День Йосипа в Україні починає цвісти вільха. Пилок квітів вільхи вважається дуже привабливим для вільхи. Саджанці вільхи часто садять в лісах, оскільки це дерево покращує якість грунту. А його листя і квітки використовують в медицині.

Що не можна робити цього дня

  • У цей день не можна рубати домашню птицю. Це вважається великим гріхом.
  • Не можна рубати дерева і ламати гілки на них, але можна збирати хмиз.

Народні прикмети

  • Грім в цей день віщує багатий урожай пшениці в цьому році. 
  • Якщо сонце весь день ховається в хмарах, то квітень буде похмурим і холодним.
  • Якщо на вільсі багато сережок, то буде хороший урожай вівса.
  • Якщо на березі листя з'явилося раніше, ніж на вільсі, то літо буде сухе, а якщо навпаки – дощове. 
  • День теплий, а ніч холодна – до поліпшення погоди.
  • Град в цей день віщує грозове літо.

Пам’ятні події четвертого квітня

  • У 1973 році в Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року в результаті терористичної атаки.
  • У 1964 році відразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні групи «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
  • У 1960 році на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».
  • У 1949 році у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).
  • У 1932 році після 5 років досліджень професор Чарльз Глен Кінг з університету міста Піттсбург виділив вітамін C.
  • У 1887 році в Лондоні почалася Перша Колоніальна Конференція.
  • У 1881 році Лос-Анджелес отримав статус міста.
  • У 1794 році в ході Польського повстання відбулася битва під Рацлавіцамі, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшко перемогли російське царське військо Денисова і Тормасова.
  • У 1785 році англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.
  • У 1581 році колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.
  • 1147 року суздальський князь Юрій Долгорукий влаштував в Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Це була перша літописна згадка про Москву.
  • У 1103 році київський князь Володимир Мономах розгромив половців.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.

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Теги: свята традиції свято погода

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