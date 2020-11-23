Дощ, мокрий сніг та ожеледиця – погода в Україні на 23 листопада

Найтепліше буде на півдні країни

У понеділок, 23 листопада, в деяких областях України пройдуть дощі, Максимальна температура повітря вдень +9.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході країни переважно дощитиме, лише у Хмельницькій та Чернівецькій областях очікується суха погода. Денна температура повітря в регіоні 3-6 градусів вище нуля.

На сході країни без опадів, вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+2 градуси.

У центрі країни опадів також не очікується, температура повітря вдень до +6.

На півночі синоптики прогнозують ясну погоду, денна температура повітря +1...+6 градусів. На півдні країни без опадів і найтепліше, тут повітря прогріється до +9 градусів.

Крім того, на Лівобережжі протягом доби 23 листопада спостерігатиметься ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).