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    Суспільство

    Погода на 21 листопада: в Україні мокрий сніг та мороз

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    Погода на 21 листопада: в Україні мокрий сніг та мороз

    На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця

    Цими вихідними, 21-22 листопада, в Україні буде хмарна та морозна погода, у більшості регіонів ітиме мокрий сніг.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру. 

    На заході України хмарно, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, вдень 0...+5 градусів.

    На півночі України хмарно, уночі невеликий, місцями помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    У центрі України хмарно, вночі невеликий мокрий сніг, вдень місцями невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень 0...+5 градусів.

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    На сході України хмарно, вночі без опадів, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, удень +2...-3 градуси.

    На півдні України хмарно, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень 0...+5 градусів.

    За прогнозом погоди на суботу, 21 листопада, в Києві вночі невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, хмарно, вітер північно-західний, 7-12 м/с, на дорогах місцями ожеледиця. Температура повітря вдень +1...+3 градуси, вночі -1...+1 градус.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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