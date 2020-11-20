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    Здоров'я

    Велика помилка: Комаровський розвіяв міф стосовно лікування кашлю

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    Євген Комаровський зазначив, що полегшити кашель можна всього лише двома способами - Велика помилка: Комаровський розвіяв міф стосовно лікування кашлю
    Євген Комаровський зазначив, що полегшити кашель можна всього лише двома способами

    Медик нагадав, що в переважній більшості випадків кашель у дітей не потребує жодної фармакологічної допомоги

    Корінь солодки не допомагає при кашлі конкретному пацієнтові.

    Про це заявив відомий лікар-педіатр Євген Комаровський.

    «Корінь солодки дуже допомагає батькам, які дають його дітям, корінь солодки дуже допомагає продавцям, які вигідно реалізовують його в аптеках, і дуже–дуже допомагає виробникам, які виготовляють препарати на основі кореня солодки», – написав він на своєму сайті, відповідаючи на питання користувачів про ефективність «народних засобів» при лікуванні ГРВІ.

    Медик нагадав, що в переважній більшості випадків кашель у дітей не потребує жодної фармакологічної допомоги.

    За його словами, полегшити кашель можна всього лише двома способами:

    • оптимізація повітря, яким дихає дитина (повітря має бути прохолодним і вологим);
    • вплив на реологію мокротиння (потрібно багато пити, щоб в організмі був надлишок рідини).

    «Якщо два цих способи поєднуються, тобто повітря прохолодне та вологе, немає дефіциту рідини в організмі, то дихальні шляхи не пересихають і мокрота залишається рідкою, а отже, її легко відкашляти. На жаль, люди схильні недооцінювати організацію догляду за дитиною – ось ці самі повітря, їжа, пиття – і переоцінювати значимість лікі», – зазначив лікар.

    У той же час він попередив про небезпеку формування у дітей залежності від фармакологічних засобів.

    «Але найголовніше запам’ятайте: якщо при дрібному нежиті або кашлі ви завжди дістаєте заповітну коробочку–пляшечку з аптеки, то ви передусім у дитини створюєте неправильне уявлення про лікування – тепер вона все життя буде впевнена, що лікуватися без ліків неможливо, немислимо. А має бути навпаки: під час ГРВІ ліки в більшості випадків не потрібні», – додав Комаровський.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    Теги: лікар їжа ліки повітря
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