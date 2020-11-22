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    Суспільство

    Морози та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада

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    У неділю, 22 листопада, в Україні збережеться низька температура - Морози та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада
    У неділю, 22 листопада, в Україні збережеться низька температура

    Опади будуть переважно в східних та північно-східних регіонах

    У неділю, 22 листопада, в більшості областей України буде без опадів.

    Невеликий мокрий сніг ітиме лише в східній та північно-східній частині — Сумах, Харкові, Луганську.

    Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

    На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця.

    Температура вночі становитиме від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу. Вдень 0-6 градусів тепла, на сході країни 1-3 градуси морозу.

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    У Києві в неділю опадів не очікується. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси. 

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр
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