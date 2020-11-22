Морози та мокрий сніг: прогноз погоди на 22 листопада

У неділю, 22 листопада, в Україні збережеться низька температура

Опади будуть переважно в східних та північно-східних регіонах

У неділю, 22 листопада, в більшості областей України буде без опадів.

Невеликий мокрий сніг ітиме лише в східній та північно-східній частині — Сумах, Харкові, Луганську.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

На дорогах країни, крім заходу та півдня, місцями ожеледиця.

Температура вночі становитиме від 1 градуса тепла до 5 градусів морозу. Вдень 0-6 градусів тепла, на сході країни 1-3 градуси морозу.

У Києві в неділю опадів не очікується. Температура вночі 0...-2 градуси, вдень +1...+3 градуси.