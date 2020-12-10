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    Суспільство

    Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода

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    Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода

    10-го грудня в Україну прийде потепління

    В Україні 10 грудня очікується невелике потепління, а також штормовий вітер, місцями дощі та мокрий сніг.

    Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.

    «10-го грудня в Україну прийде потепління», – зауважила синоптик.

    Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу 0°C, на Заході очікується +2°C…+6°C, на Півдні +4°C…+8°C, в Криму до +12°C.

    Найближчої ночі помірні морози, -3°C….-9°C, затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині.

    «На решті території України будуть або невеликі «мінуси» або близько 0°C», – повідомила Наталка Діденко.

    Вітер – сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку.

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    Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами.

    На решті території 10 грудня без істотних опадів.

    У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір.

    Вдень повітря явно буде теплішим, близько 0°C.

    Як повідомлялося, 9-10 грудня в Україні очікується сильний вітер.

    Також нагадаємо, що листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.

    Теги: повітря вітер дощ Наталка Діденко
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