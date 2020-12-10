Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода
10-го грудня в Україну прийде потепління
В Україні 10 грудня очікується невелике потепління, а також штормовий вітер, місцями дощі та мокрий сніг.
Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.
«10-го грудня в Україну прийде потепління», – зауважила синоптик.
Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу 0°C, на Заході очікується +2°C…+6°C, на Півдні +4°C…+8°C, в Криму до +12°C.
Найближчої ночі помірні морози, -3°C….-9°C, затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині.
«На решті території України будуть або невеликі «мінуси» або близько 0°C», – повідомила Наталка Діденко.
Вітер – сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку.
Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами.
На решті території 10 грудня без істотних опадів.
У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір.
Вдень повітря явно буде теплішим, близько 0°C.
Як повідомлялося, 9-10 грудня в Україні очікується сильний вітер.
Також нагадаємо, що листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.