Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: сьогодні в Україні погіршиться погода

10-го грудня в Україну прийде потепління

В Україні 10 грудня очікується невелике потепління, а також штормовий вітер, місцями дощі та мокрий сніг.

Про це синоптик Наталка Діденко повідомила в Telegram.

«10-го грудня в Україну прийде потепління», – зауважила синоптик.

Температура повітря протягом дня коливатиметься поблизу 0°C, на Заході очікується +2°C…+6°C, на Півдні +4°C…+8°C, в Криму до +12°C.

Найближчої ночі помірні морози, -3°C….-9°C, затримаються у східних областях, на Дніпропетровщині, Полтавщині та Сумщині.

«На решті території України будуть або невеликі «мінуси» або близько 0°C», – повідомила Наталка Діденко.

Вітер – сильний, із штормовими поривами, південно-східного напрямку.

Мокрий сніг та дощ найбільш ймовірні в західних областях, на півночі України (окрім Сумщини), в Одеській, Миколаївській, Вінницькій областях, частині Черкаської області, в Кропивницькому з районами.

На решті території 10 грудня без істотних опадів.

У Києві четвер буде із сильним південно-східним вітром. Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір.

Вдень повітря явно буде теплішим, близько 0°C.

Як повідомлялося, 9-10 грудня в Україні очікується сильний вітер.

Також нагадаємо, що листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень.