Штормове попередження. В Україні очікується сильний вітер

Сьогодні у західних, південних і східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с

В Україні У середу, 9 грудня, різко погіршиться погода. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Зазначається, що сьогодні у західних, південних і східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

«Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий», ─ йдеться у повідомленні.

Також в Україні 9 і 10 грудня на рівнинних річках, крім української ділянки Дунаю, Дніпровського і Каховського водосховища, очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.

Нагадаємо, 7 грудня потужний шторм в Азовському морі відрізав шлях до резиденції президента в заповіднику Бирючий острів.

Як повідомлялося, синоптики прогнозували на 9 грудня мороз і вітер. У Києві сухо і морозно, вдень температура повітря опуститься до -4 градусів.