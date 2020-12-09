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    Штормове попередження. В Україні очікується сильний вітер

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    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий - Штормове попередження. В Україні очікується сильний вітер
    Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий

    Сьогодні у західних, південних і східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с

    В Україні У середу, 9 грудня, різко погіршиться погода. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), посилаючись на дані Укргідрометцентру.

    Зазначається, що сьогодні у західних, південних і східних областях очікуються пориви вітру до 15-20 м / с.

    «Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий», ─ йдеться у повідомленні.

    Також в Україні 9 і 10 грудня на рівнинних річках, крім української ділянки Дунаю, Дніпровського і Каховського водосховища, очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів і шуги.

    Нагадаємо, 7 грудня потужний шторм в Азовському морі відрізав шлях до резиденції президента в заповіднику Бирючий острів.

    Як повідомлялося, синоптики прогнозували на 9 грудня мороз і вітер. У Києві сухо і морозно, вдень температура повітря опуститься до -4 градусів.

    Теги: прогноз погоди ДСНС повітря вітер ураган
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