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    Пориви вітру та ожеледиця: у Києві оголошено перший рівень небезпеки

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    У другій половині дня 10 грудня в Києві прогнозується дощ і мокрий сніг - Пориви вітру та ожеледиця: у Києві оголошено перший рівень небезпеки
    У другій половині дня 10 грудня в Києві прогнозується дощ і мокрий сніг
    Фото з відкритих джерел

    У четвер у столиці очікується мокрий сніг

    У четвер, 10 грудня, вдень у Києві очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватись порад під час ожеледиці.

    Поради водіям під час ожеледиці:

    • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
    • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
    • не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
    • в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, удар, спрямований на вас зменшить свою силу;
    • будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
    • обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

    Як повідомила синопткиня Наталка Діденко, у Києві 10 грудня очікується сильний південно-східний вітер. «Мокрий сніг та дощ більш ймовірні в другій половині дня або надвечір. Найближчої ночі очікується -3-5 градусів, завтра вдень повітря явно буде теплішим, близько нуля градусів», ─ зазначила вона.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги вітер
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