Рівень забруднення повітря в Києві перевищено в рази: де найгірша ситуація

Велика кількість автомобілів у Києві є однією з причин високого рівня забрудення повітря

Погодні умови сприятимуть покращенню якості повітря

У період з 1 по 7 грудня у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень на стаціонарних постах зафіксовано перевищення:

завислих речовин (пилу)

у 1,0-1,2 раза на Бессарабській і Деміївській площах та вулиці Каунаській;

діоксиду сірки

у 2,5-2,8 рази – на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, вулиці Каунаській;

у 2,2-2,4 рази – на усіх інших постах, за винятком просп. Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

діоксиду азоту

у 4,1-4,6 рази – на вулиці Каунаській, Бессарабській і Деміївській площах, бульварі Вацлава Гавела;

у 2,6-3,5 рази – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду

у 2,0-2,4 рази – на бульварі Вацлава Гавела, вулиці Каунаській, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті;

у 1,0-1,9 раза – на інших постах спостережень.

Всього на 13 стаціонарних постах обсерваторії з 1 по 7 грудня було відібрано та проаналізовано 1184 проби атмосферного повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря міста діоксидом азоту знизився, іншими домішками – майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери», – підсумували фахівці обсерваторії.