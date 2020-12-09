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    Рівень забруднення повітря в Києві перевищено в рази: де найгірша ситуація

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    Велика кількість автомобілів у Києві є однією з причин високого рівня забрудення повітря - Рівень забруднення повітря в Києві перевищено в рази: де найгірша ситуація
    Велика кількість автомобілів у Києві є однією з причин високого рівня забрудення повітря

    Погодні умови сприятимуть покращенню якості повітря

    У період з 1 по 7 грудня у повітрі Києва зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    Так, за даними спостережень на стаціонарних постах зафіксовано перевищення:

    завислих речовин (пилу)

    •  у 1,0-1,2 раза на Бессарабській і Деміївській площах та вулиці Каунаській;

    діоксиду сірки

    • у 2,5-2,8 рази – на площах Перемоги, Бессарабській, Деміївській, вулиці Каунаській;
    • у 2,2-2,4 рази – на усіх інших постах, за винятком просп. Науки, 37 (біля метеомайданчику обсерваторії), де перевищень не спостерігалось;

    діоксиду азоту

    • у 4,1-4,6 рази – на вулиці Каунаській, Бессарабській і Деміївській площах, бульварі Вацлава Гавела;
    • у 2,6-3,5 рази – на усіх інших постах, крім проспекту Науки, де перевищень не спостерігалось;

    формальдегіду

    • у 2,0-2,4 рази – на бульварі Вацлава Гавела, вулиці Каунаській, площах Бессарабській і Деміївській, бульварі Лесі Українки, Оболонському проспекті;
    • у 1,0-1,9 раза – на інших постах спостережень.

    Всього на 13 стаціонарних постах обсерваторії з 1 по 7 грудня було відібрано та проаналізовано 1184 проби атмосферного повітря.

    «Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря міста діоксидом азоту знизився, іншими домішками – майже не змінився. За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери», – підсумували фахівці обсерваторії. 

    Теги: Київ повітря
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