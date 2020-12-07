Листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень

Вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи

Вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи

Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи

Листопад 2020 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у світі. Для Європи це був другий поспіль найгарячіший місяць, повідомили дослідники Служби з питань зміни клімату програми Євросоюзу «Коперник».

Цьогорічний листопад був тепліший, ніж середні показники 1981-2010 років майже по всій Європі.

Зокрема в Альпах і на півночі континенту температура була значно вищою за середню. У Норвегії був найтепліший листопад, починаючи з 1900 року. У Швеції та Фінляндії останній осінній місяць також встановив рекорди.

У листопаді температури були винятково високими у великому регіоні, що охоплює більшу частину Сибіру, Північного Льодовитого океану і прибережних морів, що тягнуться до західної та північної Аляски і крайнього північного заходу Канади. Температури також були значно вищими за середні над Тибетським плато і Східною Антарктидою.

Температури нижче середніх були лише в деяких частинах Азії, Північної Африки, Канади, Гренландії, а також Західної Антарктики.

Як показав аналіз температури поверхні землі та повітря, листопад був теплішим на 0,77°C за останні 29 років і на 0,13°C вище попередніх рекордів 2016-го і 2019-го років.

Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи.

Нагадаємо, цьогорічний жовтень став одним із трьох найтепліших жовтнів, як у світі, так і Європі загалом. Місяць був надзвичайно теплим у Центральній, Східній та Північній Європі, на заході США, у Парагваї, Болівії, на півдні Бразилії та Намібії.

Україна не залишається осторонь кліматичних процесів, які відбуваються у світі. Зокрема цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років. Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму.