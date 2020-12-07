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    Листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень

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    <span>Вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи</span> - Листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень
    Вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи
    Фото: pixabay

    Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи

    Листопад 2020 року став найспекотнішим за всю історію спостережень у світі. Для Європи це був другий поспіль найгарячіший місяць, повідомили дослідники Служби з питань зміни клімату програми Євросоюзу «Коперник».

    Цьогорічний листопад був тепліший, ніж середні показники 1981-2010 років майже по всій Європі.

    Зокрема в Альпах і на півночі континенту температура була значно вищою за середню. У Норвегії був найтепліший листопад, починаючи з 1900 року. У Швеції та Фінляндії останній осінній місяць також встановив рекорди.

    У листопаді температури були винятково високими у великому регіоні, що охоплює більшу частину Сибіру, Північного Льодовитого океану і прибережних морів, що тягнуться до західної та північної Аляски і крайнього північного заходу Канади. Температури також були значно вищими за середні над Тибетським плато і Східною Антарктидою.

    Температури нижче середніх були лише в деяких частинах Азії, Північної Африки, Канади, Гренландії, а також Західної Антарктики.

    Як показав аналіз температури поверхні землі та повітря, листопад був теплішим на 0,77°C за останні 29 років і на 0,13°C вище попередніх рекордів 2016-го і 2019-го років.

    Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи.

    Нагадаємо, цьогорічний жовтень став одним із трьох найтепліших жовтнів, як у світі, так і Європі загалом. Місяць був надзвичайно теплим у Центральній, Східній та Північній Європі, на заході США, у Парагваї, Болівії, на півдні Бразилії та Намібії.

    Україна не залишається осторонь кліматичних процесів, які відбуваються у світі. Зокрема цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 роківСередня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму. 

    Теги: прогноз погоди
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