Листопад 2020 року став найтеплішим за всю історію спостережень
Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи
Цьогорічний листопад був тепліший, ніж середні показники 1981-2010 років майже по всій Європі.
Зокрема в Альпах і на півночі континенту температура була значно вищою за середню. У Норвегії був найтепліший листопад, починаючи з 1900 року. У Швеції та Фінляндії останній осінній місяць також встановив рекорди.
У листопаді температури були винятково високими у великому регіоні, що охоплює більшу частину Сибіру, Північного Льодовитого океану і прибережних морів, що тягнуться до західної та північної Аляски і крайнього північного заходу Канади. Температури також були значно вищими за середні над Тибетським плато і Східною Антарктидою.
Температури нижче середніх були лише в деяких частинах Азії, Північної Африки, Канади, Гренландії, а також Західної Антарктики.
Як показав аналіз температури поверхні землі та повітря, листопад був теплішим на 0,77°C за останні 29 років і на 0,13°C вище попередніх рекордів 2016-го і 2019-го років.
Також вчені припускають, що загалом 2020 рік стане найтеплішим календарним роком для Європи.
Нагадаємо, цьогорічний жовтень став одним із трьох найтепліших жовтнів, як у світі, так і Європі загалом. Місяць був надзвичайно теплим у Центральній, Східній та Північній Європі, на заході США, у Парагваї, Болівії, на півдні Бразилії та Намібії.
Україна не залишається осторонь кліматичних процесів, які відбуваються у світі. Зокрема цьогорічна осінь у Києві визнана найтеплішою за 140 років. Середня температура повітря цьогорічної осені в Києві склала +11,6°С, що на 3,6°С вище за кліматичну норму.