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    Дощі, грози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 2 червня

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    Зливи з грозами не відступлять, а місцями знову похолодає - Дощі, грози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 2 червня
    Зливи з грозами не відступлять, а місцями знову похолодає
    Фото: Главком

    Сьогодні у деяких регіонах можливий град

    У середу, 2 червня, в Україні буде прохолодна, дощова та вітряна погода. У деяких регіонах можливий град. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у південних, східних та центральних областях буде хмарно з проясненнями, помірні дощі, грози.

    В Луганській, Донецькій, Запорізькій, місцями в Херсонській та Харківській областях значні дощі, вдень в окремих районах град.

    На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях вночі місцями невеликий дощ.

    Прогноз погоди в Україні на 2 червня
    Прогноз погоди в Україні на 2 червня

    Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Україні, крім західних областей, місцями пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних та північних областях 6-11°, вдень 14-19°.

    У Києві 2 червня вночі місцями очікується невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 16-18°.

    Нагадаємо, погода в Україні у середу, 2 червня, буде під дією циклону, який не на жарт розгуляється країною. Де будуть дощі, грози, шквальний вітер. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

    Найближче потепління синоптик анонсувала на п'ятницю, а вже на наступному тижні буде +20+25 градусів.

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    Теги: прогноз погоди вітер дощ Наталка Діденко літо
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    Дощі, грози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на 2 червня