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    Погодою управляє Сатурн. Народний синоптик зробив прогноз на літо

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    Погодою управляє Сатурн. Народний синоптик зробив прогноз на літо
    Фото з відкритих джерел

    Червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь

    Українцям варто готуватися до мінливої погоди. Очікуються й бурі, й аномальна спека. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, повідомляє ТСН.

    За його словами, 2021 – це рік під управлінням Сатурна, який й задає погоду.

    Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.

    Зокрема, Леонід Горбань дає такий прогноз:

    Погода в червні: 1-2 числа – тепло і дощі, 3-5 червня – спека, 6-7 червня – дощі, 9-22 червня - сухо і жарко, 25, 26, 30 – дощі, з 23 червня і до кінця місяця – помірна тепла погода;

    Погода в липні: початок місяця буде дощовим, з 4 по 8 липня - аномальна спека, 11-12 липня – дощі та бурі, 16-17 липня – дощі, з 18 по 28 липня – спека, 25-гроза і буря, 30 липня – дощі;

    Погода в серпні: 1-3 серпня – сильна спека, 2 серпня – гроза і буря, 8 – буря, 11-14, 22, 27 і 29 серпня – дощі, з 19 по 21 і з 23 по 26 серпня – спека.

    Тим часом, в Україні найближчими днями буде переважати прохолодна дощова погода. Однак дощі ослабнуть й практично зійдуть нанівець до кінця тижня. До вихідних в країні потеплішає до + 20°...+23°.

    Теги: прогноз погоди спека літо
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    Погодою управляє Сатурн. Народний синоптик зробив прогноз на літо